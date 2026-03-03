Te midden van alle onrust in het Midden-Oosten vraagt de Formule 1 zich af of het volgende maand wel mogelijk is om te racen in Bahrein en in Saoedi-Arabië. De organisatie van de race in Bahrein reageerde exclusief in gesprek met GPFans op die zorgen.

Hoewel de races in het Midden-Oosten momenteel nog 'gewoon' op de kalender staan, is het nog maar de vraag of de veiligheid dat volgende maand toelaat. Daarnaast zijn er ook logistieke zorgen, omdat het luchtruim boven het gebied gesloten is. Het Spaanse medium meldde dat de Formule 1 onderzoekt of Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola) mogelijk beschikbaar is als vervanger, en ook wordt Portugal gepolst om eventueel klaar te staan als alternatief.

Organisatie Bahrein reageert op zorgen

Ondanks al die onzekerheden verwacht de organisatie in Bahrein voorlopig nog geen annulering vanuit de Formule 1. GPFans-reporter Vincent Bruins nam contact op met de organisatie in Bahrein. "Vanuit operationeel oogpunt gaat het Bahrain International Circuit door met de planning voor het raceweekend, en ons toegewijde team en de kantoren op het circuit werken in dat kader", zo opent de organisatie. Ook zij zijn uiteraard op de hoogte van de huidige situatie. "Zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, ontwikkelt de situatie in de regio zich snel. Met nog 38 dagen tot de race is het te vroeg om de impact van de regionale situatie op het raceweekend te kunnen inschatten."

Daarnaast wijst de organisatie naar de berichtgeving vanuit de overheid: "Ons huidige advies is om updates te volgen via de officiële kanalen van de overheid. Zoals altijd zullen wij regelmatig contact houden met tickethouders over informatie met betrekking tot het evenement, via onze officiële socialmediakanalen, website en e-mailupdates."

Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies

Voor fans die kaartjes hebben gekocht voor de race in Bahrein heeft de Nederlandse overheid eerder al een negatief reisadvies afgegeven. Na de onrust van afgelopen weekend is gekozen om een negatief reisadvies uit te vaardigen voor diverse bestemmingen in het Midden-Oosten, waaronder Sakhir. Daarnaast heeft de Formule 1 tegenover GPFans laten weten dat het de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Ook de FIA blijft de huidige status monitoren.