Aston Martin en Honda beleven een uiterst moeizame start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Na een dramatisch verlopen wintertest in Bahrein gaan er in de paddock zelfs geruchten dat het team tijdens de aanstaande F1 Grand Prix van Australië enkel de formatieronde zal voltooien om vervolgens de auto's in de garage te parkeren. Maar wat is daartoe de reden en hoe heeft het zover kunnen komen?

De problemen voor de nieuwe formatie zijn complex en vinden hun oorsprong in een combinatie van factoren. Honda, dat na een eerdere exit uit de koningsklasse pas laat besloot terug te keren voor de nieuwe reglementen, begon met een aanzienlijke achterstand. Tetsushi Tsunoda, hoofd van de motorontwikkeling bij de Honda Racing Corporation (HRC), erkent dat de voorbereiding verre van optimaal was. "Het feit dat we geen grootschalige ontwikkeling konden uitvoeren totdat we onze terugkeer aankondigden, betekende natuurlijk dat we met een handicap begonnen", zo stelt Tsunoda bij het Japanse Autosport Web. Waar Honda in het verleden onbeperkt middelen kon inzetten, zit het nu vast aan strikte financiële regels. "Deze keer is het met de budgetcap anders dan voorheen. Voorheen kon het bedrijf zich met hart en ziel inzetten. Nu is dat niet zo eenvoudig", aldus de Japanner.

Nieuwe reglementen pakken nadelig uit voor Honda

Naast de financiële beperkingen heeft Honda ook te maken met technische reglementen die precies de sterke punten van de Japanse fabrikant lijken te verbieden. Zo is de compressieverhouding verlaagd en zijn cilinderdruksensoren, een technologie waar Honda in uitblonk, niet langer toegestaan. Volgens Tsunoda zorgt dit voor grote uitdagingen op het gebied van efficiëntie en betrouwbaarheid.

"Hoe hoger de compressieverhouding, hoe groter de thermische efficiëntie. De reglementswijziging naar lagere compressieverhoudingen roept dus fundamentele vragen op", legt hij uit. Het verbod op de sensoren vergroot bovendien de risico's. "Het feit dat we die cilinderdruksensoren niet meer kunnen gebruiken, betekent dat het risico op het tegenkomen van voorheen ongeziene problemen waarschijnlijk is toegenomen."

Newey zorgt voor extra vertraging door ontwerp overboord te gooien

Ook aan de kant van het chassis bij Aston Martin zijn er factoren die de huidige crisis verklaren. De komst van topontwerper Adrian Newey in maart vorig jaar zorgde voor een golf van optimisme, maar bracht ook vertraging met zich mee. Newey gooide namelijk het bestaande ontwerp voor AMR26 grotendeels overboord.

"Ik kwam in maart 2025 bij Aston Martin. We konden het model voor 2026 pas medio april in de windtunnel krijgen. Onze rivalen waren in januari al begonnen met het testen van hun auto's in de windtunnel, dus we liepen ongeveer vier maanden achter", aldus de Britse ontwerper. Newey stelde bovendien specifieke eisen aan de integratie van de motor, wat leidde tot een zeer compacte maar complexe tweedelige configuratie van de batterij.

Hoewel dit aerodynamische voordelen biedt, lijkt het ontwerp onder tijdsdruk te zijn bezweken, wat de huidige betrouwbaarheidsproblemen met de hybridesystemen zou kunnen verklaren. Momenteel is de AMR26 er zo slecht aan toe dat vibraties de batterij kapot schudden. De communicatie tussen Honda en Aston Martin verloopt bovendien via een nieuwe structuur, wat voor de nodige onrust binnen de organisatie heeft gezorgd.

Gebrek aan testfaciliteiten

Daar komt nog bij dat een Virtual Track Test (VTT) bij Aston Martin. Newey klaagde in het begin al over missende infrastructuur op de campus in Silverstone. De VTT is een geavanceerde testopstelling waarmee de volledige auto, inclusief ophanging en versnellingsbak, gesimuleerd kan rijden voordat deze het circuit op gaat. Topteams als Red Bull en McLaren beschikken hier wel over, waardoor zij problemen met vibraties al in de fabriek kunnen tackelen. Bij Aston Martin moesten deze tests noodgedwongen bij HRC in Sakura in Japan plaatsvinden, wat verre van ideaal bleek. "Het was zwaar voor Honda, maar ik denk dat het nog zwaarder was voor iedereen in het team", concludeert Tsunoda over de moeizame aanloop naar het nieuwe seizoen.

Alonso en Stroll eerste uitvallers in Australië

Hoe kan het dat Aston Martin mogelijk nu al de beslissing zou hebben genomen om Fernando Alonso en Lance Stroll de eerste uitvallers in Australië te laten zijn? Er zijn volgens AS-web zo veel problemen opgedoken tijdens de wintertests in Bahrein, door bovenstaande gebeurtenissen en vertragingen, dat Honda geen of in ieder geval niet genoeg reserveonderdelen heeft. Tegelijkertijd zorgen de vibraties door de batterij en de resulterende schade ervoor dat de Aston Martin geen Grand Prix zou uit kunnen rijden. Verbeteringen lijken pas in China te komen.