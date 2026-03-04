De FIA heeft besloten om de avondklok in de aanloop naar de Grand Prix van Australië te annuleren vanwege overmacht. Door aanzienlijke verstoringen in het internationale reisverkeer vanwege de spanningen in het Midden-Oosten zijn verschillende teams in de problemen gekomen met het tijdig bereiken van Melbourne. Hierdoor zag de autosportbond zich genoodzaakt om in te grijpen. Vooral Scuderia Ferrari en Visa Cash App RB zijn naar verluidt de dupe van de logistieke chaos die is ontstaan.

Het Formule 1-veld maakt zich op voor de openingsrace van het nieuwe seizoen, maar de voorbereidingen op het Albert Park Street Circuit verlopen allesbehalve soepel. De vracht en het personeel van diverse teams kregen te maken met grote vertragingen, mede door de sluiting van delen van het luchtruim in het Midden-Oosten. Dit heeft alles te maken met het conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran - die een heftige strijd uitvechten. Hierdoor moesten vluchten tussen Europa en Australië aanzienlijk langere routes afleggen en extra tussenstops maken. Voor Ferrari en Visa Cash App RB zorgde dit voor een penibele situatie; hun volledige crews kwamen vast te zitten in Italië en moesten uiteindelijk via een chartervlucht vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de andere kant van de wereld worden gevlogen. Dit leverde flink wat vertraging op en de FIA heeft nu besloten de teams een handje te helpen.

Regels omtrent strikte avondklok geschrapt door FIA

Om de getroffen teams tegemoet te komen, heeft de FIA besloten om de strikte regels rondom de avondklok voor dit weekend op te schorten. Normaal gesproken mogen monteurs in de nachten voor de trainingen niet aan de auto's werken om hun welzijn te beschermen, maar deze zogenaamde 'curfew' is voor de donderdagnacht en mogelijk ook de vrijdagnacht geannuleerd. Dit geeft de monteurs de broodnodige extra tijd om de bolides op te bouwen, aangezien veel onderdelen pas op het allerlaatste moment op het circuit zijn gearriveerd. De maatregel moet voorkomen dat teams als Ferrari en Visa Cash App RB met een onoverkomelijke achterstand aan het weekend beginnen.

Force majeure-clausule biedt uitkomst

De beslissing van de bond is gebaseerd op de 'force majeure'-clausule in het sportief reglement. Deze regel staat de FIA toe om beperkingen op te heffen wanneer een team kan aantonen dat vertragingen buiten hun macht liggen. In dit geval is de logistieke verstoring door internationale conflicten en lokale acties van grondpersoneel op Italiaanse luchthavens de directe aanleiding. Vooral bij Ferrari is de druk voelbaar, aangezien cruciale onderdelen voor de nieuwe krachtbron later dan gepland in de pitbox arriveerden, wat de voorbereidingen voor de eerste vrije training onder grote spanning zet.

Voorbereiding op de eerste race van het seizoen

Ondanks de hectiek in de pitstraat lijkt het sportieve programma vooralsnog niet in gevaar te komen. De eerste vrije training staat gepland voor vrijdag 6 maart om 02:30 uur Nederlandse tijd. Terwijl de coureurs en het kernpersoneel al in Australië zijn voor hun PR-verplichtingen, werken de monteurs nu met man en macht om de auto's gereed te krijgen. Met een zonnige weersverwachting en temperaturen die zondag oplopen tot 25 graden, hoopt de organisatie dat de focus snel weer op het racen komt te liggen. Kan Max Verstappen een podiumplek - of misschien zelfs de overwinning - pakken in Melbourne?