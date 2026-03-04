'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'

Mercedes heeft de officiële homologatie van de Petronas-brandstof voor het aankomende Formule 1-seizoen afgerond. Hoewel er tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein nog wat onduidelijkheid bestond over de definitieve goedkeuring, heeft de Duitse renstal de benodigde papieren nu volledig binnen, zo meldt The Race.

Tijdens de testdagen kwam naar buiten dat nog niet alle brandstofleveranciers hun papierwerk voor de homologatie volledig hadden afgerond voordat de auto's de baan op gingen. De FIA gaf daarom tijdelijk toestemming om te rijden met producten die technisch gezien nog niet officieel waren goedgekeurd, mits de chemische samenstelling identiek was aan de brandstof die voor de rest van het jaar gepland stond. Bij Mercedes is dit proces nu volledig voltooid, vlak voor de start van het eerste raceweekend in Melbourne. Hoewel er vóór het raceweekend in Australië geen officieel document zal worden gepubliceerd waarin wordt bevestigd dat het homologatieproces is afgerond, heeft The Race vanuit meerdere bronnen vernomen dat alles nu volledig rond is.

Nieuwe duurzaamheidseisen maken proces ingewikkelder

Luc Jolly, technisch leider op het gebied van vloeistoffen bij BP, legt uit dat de weg naar goedkeuring dit jaar aanzienlijk zwaarder is geworden. Naast de gebruikelijke chemische parameters moet de brandstof nu voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. “Het nieuwe aspect voor dit jaar zijn uiteraard de geavanceerde duurzaamheidseisen, en dat is een heel nieuwe invalshoek voor het homologatieproces”, aldus Jolly. Een onafhankelijke instantie genaamd Zemo Partnership controleert nu de volledige keten: van de herkomst van de grondstoffen tot de productie en de uiteindelijke uitstoot van broeikasgassen.

Wolff noemt zorgen over illegaliteit onzin

Er werd in de paddock gesuggereerd dat Mercedes mogelijk in de problemen zou kunnen komen door de vertraagde certificering, maar Wolff veegde die speculaties resoluut van tafel. De Oostenrijker noemde de suggestie dat het team met illegale brandstof zou racen simpelweg "nonsense". De formatie heeft nauw samengewerkt met de overkoepelende autosportbond om ervoor te zorgen dat het product van Petronas aan alle nieuwe, strenge eisen voldoet. En dat blijkt nu ook daadwerkelijk het geval te zijn.

De Grand Prix van Australië 2026 op het Albert Park Circuit in Melbourne vindt plaats van 6 tot en met 8 maart. Vanwege het tijdsverschil van 10 uur met Nederland worden de sessies vroeg in de ochtend verreden. De race op zondag start om 05:00 uur Nederlandse tijd. Sessie Datum Nederlandse tijd (CET) Eerste vrije training (VT1) Vrijdag 6 maart 02:30 - 03:30 Tweede vrije training (VT2) Vrijdag 6 maart 06:00 - 07:00 Derde vrije training (VT3) Zaterdag 7 maart 02:30 - 03:30 Kwalificatie Zaterdag 7 maart 06:00 - 07:00 Grand Prix Zondag 8 maart 05:00

