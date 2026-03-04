'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'
'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'
Mercedes heeft de officiële homologatie van de Petronas-brandstof voor het aankomende Formule 1-seizoen afgerond. Hoewel er tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein nog wat onduidelijkheid bestond over de definitieve goedkeuring, heeft de Duitse renstal de benodigde papieren nu volledig binnen, zo meldt The Race.
Tijdens de testdagen kwam naar buiten dat nog niet alle brandstofleveranciers hun papierwerk voor de homologatie volledig hadden afgerond voordat de auto's de baan op gingen. De FIA gaf daarom tijdelijk toestemming om te rijden met producten die technisch gezien nog niet officieel waren goedgekeurd, mits de chemische samenstelling identiek was aan de brandstof die voor de rest van het jaar gepland stond. Bij Mercedes is dit proces nu volledig voltooid, vlak voor de start van het eerste raceweekend in Melbourne. Hoewel er vóór het raceweekend in Australië geen officieel document zal worden gepubliceerd waarin wordt bevestigd dat het homologatieproces is afgerond, heeft The Race vanuit meerdere bronnen vernomen dat alles nu volledig rond is.
Nieuwe duurzaamheidseisen maken proces ingewikkelder
Luc Jolly, technisch leider op het gebied van vloeistoffen bij BP, legt uit dat de weg naar goedkeuring dit jaar aanzienlijk zwaarder is geworden. Naast de gebruikelijke chemische parameters moet de brandstof nu voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. “Het nieuwe aspect voor dit jaar zijn uiteraard de geavanceerde duurzaamheidseisen, en dat is een heel nieuwe invalshoek voor het homologatieproces”, aldus Jolly. Een onafhankelijke instantie genaamd Zemo Partnership controleert nu de volledige keten: van de herkomst van de grondstoffen tot de productie en de uiteindelijke uitstoot van broeikasgassen.
Wolff noemt zorgen over illegaliteit onzin
Er werd in de paddock gesuggereerd dat Mercedes mogelijk in de problemen zou kunnen komen door de vertraagde certificering, maar Wolff veegde die speculaties resoluut van tafel. De Oostenrijker noemde de suggestie dat het team met illegale brandstof zou racen simpelweg "nonsense". De formatie heeft nauw samengewerkt met de overkoepelende autosportbond om ervoor te zorgen dat het product van Petronas aan alle nieuwe, strenge eisen voldoet. En dat blijkt nu ook daadwerkelijk het geval te zijn.
Gerelateerd
Net binnen
FIA maakt persconferentieschema voor seizoensopener in Australië bekend
- 52 minuten geleden
Noodplan ingezet om personeel F1-teams naar Australië te krijgen na escalatie in Midden-Oosten
- 1 uur geleden
Fans bestormen F1-coureurs bij aankomst in Melbourne, Leclerc zet het op een rennen
- 2 uur geleden
Piastri tempert verwachtingen in Australië: "We zijn geen favoriet om te winnen"
- 3 uur geleden
'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'
- Vandaag 12:04
Verstappen stroopt mouwen op in Australië: "Nu komt de echte test"
- Vandaag 10:41
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari