De Formule 1-organisatie heeft op het laatste moment noodgrepen moeten uithalen om de seizoensopener in Australië door te kunnen laten gaan. Door de sluiting van het luchtruim in het Midden-Oosten ontstond er grote chaos in de reisplanning van honderden personeelsleden van verschillende teams. Om te voorkomen dat de Grand Prix van komende zondag in gevaar zou komen, zijn er vanuit Londen speciale chartervluchten ingezet om het personeel op tijd in Melbourne te krijgen.

Twee vluchten vertrokken maandagavond uit de Britse hoofdstad om de logistieke problemen op te lossen. Een toestel van British Airways maakte een tussenstop in Singapore, terwijl een AirX-vlucht via Tanzania vloog om de conflictgebieden te omzeilen. Aan boord bevonden zich personeelsleden van tien van de elf F1-teams en verschillende werknemers van de koningsklasse zelf.

Toekomstige races in het Midden-Oosten onzeker

Hoewel de race in Melbourne doorgang vindt, hangen er donkere wolken boven de rest van de kalender. De wedstrijden in Bahrein op 12 april en Saoedi-Arabië een week later staan momenteel ter discussie vanwege de aanhoudende oorlog. "De veiligheid en bescherming van iedereen in de Formule 1 zal altijd onze prioriteit zijn", heeft een F1-woordvoerder laten weten. Hij voegde er via The Sun aan toe: "We monitoren elke situatie als deze en werken samen met de relevante autoriteiten." Er wordt achter de schermen al gewerkt aan noodplannen voor het geval het Midden-Oosterse tweeluik moet worden uitgesteld.

De seizoensopener van het FIA World Endurance Championship in Qatar zou eind deze maand worden gehouden, maar is verplaatst naar een nog nader te beslissen datum in de tweede helft van het jaar. Of de Formule 1 vervangende races zal vinden, als er een streep gaat door Bahrein en Saoedi-Arabië, is nog niet bekend. Naar verluidt zijn Imola en Portimão realistische opties.

Omdat allerlei personeel later dan gepland aankomt in Melbourne, is de avondklok voor het evenement op het Albert Park Circuit geschrapt.

