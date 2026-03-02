Verstappen gooit roer om door onveilige situatie, 'Aston Martin trekt zich terug in Melbourne' | GPFans Recap

Nog enkele nachtjes slapen en dan gaat het Formule 1-seizoen van start in Melbourne. In aanloop daarnaartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap zetten we het meest gelezen nieuws van vandaag voor je op een rij.

We mogen het eindelijk weer zeggen: het is raceweek! Over enkele dagen staat de eerste Grand Prix van dit seizoen op het programma in Melbourne, al wil dat niet zeggen dat we daar zonder grote problemen naartoe leven. Het heeft voornamelijk te maken met de ellende die zich momenteel in het Midden-Oosten afspeelt, waar men te maken heeft gekregen met onveilige situaties, waardoor er mensen daar vastzitten. Ook Max Verstappen moest zijn reisschema over een andere boeg gooien richting Melbourne.

Artikel gaat verder onder video

'Ferrari-personeel zit vast in Qatar; team schuift met teamleden voor race in Melbourne'

Na de onrust in het Midden-Oosten blijkt volgens Marca dat er nog diverse personeelsleden van verschillende teams vastzitten in het gebied en nog niet huiswaarts kunnen. Ook personeel van Ferrari zou vastzitten in Qatar en het team moet daarom gaan schuiven met teamleden om dit weekend met een volwaardige ploeg de seizoensopener in Australië af te werken. Lees hier het hele artikel over de grote problemen met het F1-personeel.

Verstappen lacht om opmerkingen over reputatie: "Er is geen manier om met mij om te gaan"

Het is Max Verstappen ook opgevallen dat de concurrentie vooral over hem praat en hoe ze hem het beste kunnen bestrijden. De rijstijl van de Nederlander stond in het verleden onder een vergrootglas, maar de viervoudig kampioen benadrukt bij Viaplay dat er geen ‘manier is om met hem om te gaan’. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.

Related image

FIA-president doorbreekt stilte over oorlogsgeweld in Midden-Oosten

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft van zich laten horen op social media over de onrust in het Midden-Oosten. De voorzitter benadrukt dat het de situatie in de gaten houdt en altijd de veiligheid voorop zal stellen in het nemen van een eventuele beslissing. Als voorzitter van de FIA gaan mijn gedachten uit naar allen die getroffen zijn door de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. We zijn diep bedroefd door het verlies van levens en staan achter de families en gemeenschappen die hierdoor geraakt zijn", zo opent de president. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de FIA-president.

'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'

Hoewel Fernando Alonso afgelopen week nog altijd het vertrouwen in Aston Martin behield, is het team volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com in een nog dieper dal beland. Zo is er nog altijd een gebrek aan onderdelen en gaat het team van Adrian Newey mogelijk alleen de formatieronde op het Albert Park Street Circuit rijden. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Aston Martin.

Related image

Verstappen kent door oorlog Iran logistiek dilemma: hoe vliegt hij naar Melbourne?

Max Verstappen is onderweg naar de seizoensopener in Australië, maar de reis naar Melbourne verloopt dit jaar allesbehalve gemakkelijk. Door de hevige onrust in het Midden-Oosten is het luchtruim boven cruciale overvlieggebieden gesloten, waardoor de viervoudig wereldkampioen genoodzaakt is een flinke omweg te maken. Lees hier het hele artikel over de logistieke problemen bij Max Verstappen.

Gerelateerd