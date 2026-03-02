Het is Max Verstappen ook opgevallen dat de concurrentie vooral over hem praat en hoe ze hem het beste kunnen bestrijden. De rijstijl van de Nederlander stond in het verleden onder een vergrootglas, maar de viervoudig kampioen benadrukt bij Viaplay dat er geen ‘manier is om met hem om te gaan’.

Verstappen maakte in 2015 een stormachtig debuut in de Formule 1. In 2017 en 2018 waren er de nodige leerjaren, maar de Nederlander beschikte altijd over pure snelheid. In 2019 waren de rauwe randjes grotendeels verdwenen en in de jaren daarna kwam de kampioenschapsvorm. Op de momenten dat Verstappen zich moet verdedigen, weet hij zich vaak breed te maken en balanceert hij op het randje van de reglementen. Rivalen praten dan ook vaak over de rijstijl van de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen laat zich niet gek maken

Verstappen zelf ligt daar niet wakker van en stelt dat de concurrenten van alles kunnen bespreken en bedenken, maar dat hij niet gaat veranderen. “Misschien is het zo dat als je er vaak over praat en erover nadenkt… Ik ben natuurlijk vaak genoemd, ook onder coureurs, hoe ze met mij om kunnen gaan tijdens een raceweekend. Maar het mooie is: er is geen manier om met mij om te gaan”, aldus Verstappen.

Gerelateerd