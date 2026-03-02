Hoewel Fernando Alonso afgelopen week nog altijd het vertrouwen in Aston Martin behield, is het team volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com in een nog dieper dal beland. Zo is er nog altijd een gebrek aan onderdelen en gaat het team van Adrian Newey mogelijk alleen de formatieronde op het Albert Park Street Circuit rijden.

Al tijdens de shakedownweek in Barcelona bleek dat het groene team moeite had om de AMR26 op tijd gereed te krijgen. Dat zou te maken hebben met een aantal ingrepen van Newey, die het pakket rondom de power unit nog slanker wilde maken. Als reactie daarop heeft Honda de power unit hier en daar aangepast, maar voorlopig schiet ook deze nog tekort. Daarnaast zou het hoge toerental dat nodig is om de MGU-K op te laden, ook slijtage veroorzaken in de versnellingsbak en de krachtbron van Honda. Honda bevestigt dat het momenteel in een lastig parket zit: “We zijn ons ervan bewust dat de testresultaten wijzen op een zeer moeilijke en uitdagende situatie. Onze engineers in Sakura en het circuitpersoneel werken hard aan verbeteringen.”

Minimale rijtijd voor Aston Martin

Al die problemen samen zouden ervoor zorgen dat Aston Martin in Melbourne minimale rijtijd zal maken. “De AMR26’s zullen dus in de pits van Melbourne staan, maar de bedoeling zal zijn om de minimale afstand af te leggen om aan de start te verschijnen en na enkele ronden te stoppen”, zo schrijft het. Daarnaast is er momenteel een crisisteam opgezet om Honda te ondersteunen. Bovendien staat het team van Newey voortdurend in verbinding met Sakura (Honda) om de huidige problemen te boven te komen.

