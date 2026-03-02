'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
Hoewel Fernando Alonso afgelopen week nog altijd het vertrouwen in Aston Martin behield, is het team volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com in een nog dieper dal beland. Zo is er nog altijd een gebrek aan onderdelen en gaat het team van Adrian Newey mogelijk alleen de formatieronde op het Albert Park Street Circuit rijden.
Al tijdens de shakedownweek in Barcelona bleek dat het groene team moeite had om de AMR26 op tijd gereed te krijgen. Dat zou te maken hebben met een aantal ingrepen van Newey, die het pakket rondom de power unit nog slanker wilde maken. Als reactie daarop heeft Honda de power unit hier en daar aangepast, maar voorlopig schiet ook deze nog tekort. Daarnaast zou het hoge toerental dat nodig is om de MGU-K op te laden, ook slijtage veroorzaken in de versnellingsbak en de krachtbron van Honda. Honda bevestigt dat het momenteel in een lastig parket zit: “We zijn ons ervan bewust dat de testresultaten wijzen op een zeer moeilijke en uitdagende situatie. Onze engineers in Sakura en het circuitpersoneel werken hard aan verbeteringen.”
Minimale rijtijd voor Aston Martin
Al die problemen samen zouden ervoor zorgen dat Aston Martin in Melbourne minimale rijtijd zal maken. “De AMR26’s zullen dus in de pits van Melbourne staan, maar de bedoeling zal zijn om de minimale afstand af te leggen om aan de start te verschijnen en na enkele ronden te stoppen”, zo schrijft het. Daarnaast is er momenteel een crisisteam opgezet om Honda te ondersteunen. Bovendien staat het team van Newey voortdurend in verbinding met Sakura (Honda) om de huidige problemen te boven te komen.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen'
- 42 minuten geleden
Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein
- 1 uur geleden
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 1 uur geleden
- 1
Slater vertelt over impact oorlogssituatie: "Ze werken aan een exit-strategie"
- 2 uur geleden
DJ Admin zegt eerste drie Grands Prix af: "Voelt als de enige juiste beslissing"
- 3 uur geleden
GP Australië reageert op logistieke zorgen: "De fans zullen geen verschil merken"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari