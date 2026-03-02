Max Verstappen is onderweg naar de seizoensopener in Australië, maar de reis naar Melbourne verloopt dit jaar allesbehalve gemakkelijk. Door de hevige onrust in het Midden-Oosten is het luchtruim boven cruciale overvlieggebieden gesloten, waardoor de viervoudig wereldkampioen genoodzaakt is een flinke omweg te maken.

Waar normaal gesproken een relatief directe route wordt gekozen, vloog de Nederlander maandag via een ongebruikelijke route over Egypte om de conflictgebieden te omzeilen. De vliegroute van Verstappen was zoals altijd te zien op het X-account die zijn privéjet volgt. Terwijl het luchtruim boven landen als Iran, Irak en Jordanië volledig gesloten is voor civiel verkeer, biedt Egypte een veilige doorgang voor vluchten die richting Azië en Australië moeten uitwijken.

Luchtruim in Midden-Oosten

De situatie in het Midden-Oosten is uiterst instabiel na grootschalige militaire acties die eind februari zijn begonnen. Als reactie op aanvallen van de Verenigde Staten en Israël heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op doelen in de gehele Golfregio, waaronder Qatar, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Hierdoor zijn grote luchthavens zoals Dubai International Airport en Abu Dhabi onbereikbaar geworden voor internationaal vliegverkeer. Voor de Formule 1-wereld, die voor vluchten naar Australië vaak afhankelijk is van deze knooppunten, zorgt dit voor een enorme logistieke puzzel.

Logistieke uitdaging Falcon 8X

Voor een vlucht van Europa naar Melbourne, een afstand van ongeveer 16.500 kilometer, is met de Dassault Falcon 8X van Verstappen normaal gesproken minimaal één tankstop nodig. Het toestel heeft namelijk een maximaal bereik van zo'n 12.000 kilometer. Door de huidige omleidingen via Afrika en de Rode Zee loopt de gevlogen afstand echter aanzienlijk op, waardoor er in de praktijk mogelijk extra stops moeten worden ingepland om veilige marges te behouden. De totale reistijd voor de Limburger, die maandagmiddag vanuit Nice vertrok, wordt ditmaal geschat op 18 tot 19 uur.

Andere teams

Verstappen is niet de enige die hinder ondervindt van de geopolitieke situatie. Ongeveer 1.000 medewerkers van verschillende Formule 1-teams, waaronder personeel van McLaren, Mercedes en bandenleverancier Pirelli, moesten hun reisplannen op het laatste moment wijzigen. Veel teamleden zaten aanvankelijk vast in Bahrein na een geannuleerde bandentest en worden nu via alternatieve routes zoals Singapore of Hongkong naar Melbourne gevlogen. Ondanks de chaos heeft de organisatie van de Grand Prix bevestigd dat alle coureurs naar verwachting op tijd zullen arriveren voor de sessies op Albert Park.

