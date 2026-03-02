FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft van zich laten horen op social media over de onrust in het Midden-Oosten. De voorzitter benadrukt dat het de situatie in de gaten houdt en altijd de veiligheid voorop zal stellen in het nemen van een eventuele beslissing.

Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël het vuur hebben geopend op Iran, dat daarop heeft gereageerd met eigen aanvallen. Daarbij zouden ook doelwitten in Saoedi-Arabië zijn getroffen. De bandentest van Pirelli, waarbij de Formule 1-teams McLaren en Mercedes dit weekend in actie zouden komen, is dan ook afgelast. De test zou plaatsvinden op het Bahrain International Circuit, maar gezien de onrust in het land zijn de testdagen geannuleerd. De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio en zal daar in Bahrein en Jeddah racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie in het land. Het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie ook nauwlettend in de gaten.

Artikel gaat verder onder video

FIA-voorzitter die bedroefd om huidige situatie

De voorzitter is op social media geklommen om een statement te delen. "Als voorzitter van de FIA gaan mijn gedachten uit naar allen die getroffen zijn door de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten. We zijn diep bedroefd door het verlies van levens en staan achter de families en gemeenschappen die hierdoor geraakt zijn", zo opent de president, die vooral hoopt dat de rust in de regio terugkeert: "In dit moment van onzekerheid hopen we op rust, veiligheid en een snelle terugkeer naar stabiliteit. Dialoog en de bescherming van burgers moeten prioriteit blijven."

Daarnaast houdt de president ook de races in Bahrein en Saoedie Arabie in de gaten. Die staan namelijk in april op de kalender. "We staan in nauw contact met onze lidclubs, kampioenschapsorganisatoren, teams en collega’s ter plaatse terwijl we de ontwikkelingen zorgvuldig en verantwoord volgen. Veiligheid en welzijn zullen onze beslissingen leiden bij het beoordelen van de komende evenementen die daar gepland staan voor het FIA World Endurance Championship en het FIA Formula One World Championship. Onze organisatie is gebouwd op eenheid en gedeeld doel. Die eenheid is nu belangrijker dan ooit", aldus de FIA-voorzitter.

Gerelateerd