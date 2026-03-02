close global

'Ferrari-personeel zit vast in Qatar; team schuift met teamleden voor race in Melbourne'

Remy Ramjiawan
Na de onrust in het Midden-Oosten blijkt volgens Marca dat er nog diverse personeelsleden van verschillende teams vastzitten in het gebied en nog niet huiswaarts kunnen. Ook personeel van Ferrari zou vastzitten in Qatar en het team moet daarom gaan schuiven met teamleden om dit weekend met een volwaardige ploeg de seizoensopener in Australië af te werken.

Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël aanvallen hadden uitgevoerd op Iran. Dat land heeft op zijn beurt weer Amerikaanse doelwitten onder vuur genomen. Dit weekend werd al duidelijk dat het luchtruim van Bahrein gesloten is, maar dat geldt ook voor diverse andere landen in de regio. Het World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar, maar monitort de situatie. Ook de Formule 1 heeft aangegeven dat het de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt.

Ferrari-personeel zit vast

Volgens het Spaanse medium zijn er Ferrari-medewerkers gestrand in Doha en weten zij niet wanneer ze Qatar kunnen verlaten. Het team heeft daarop de staf opnieuw samengesteld en personeel van het testteam overgeheveld naar het Formule 1-team. Op die manier moet er voldoende personeel aanwezig zijn voor de eerste twee races van het seizoen.

Pirelli had afgelopen week een bandentest in Bahrein op het programma staan, maar annuleerde die testdag vanwege de onrust. Nyck de Vries was een van de coureurs die dit weekend in actie zou komen, maar is ook nog altijd gestrand in Bahrein.

