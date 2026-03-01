Over precies een week gaat het Formule 1-seizoen van start in Melbourne. In aanloop naar de eerste raceweek zijn er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap zetten we het meest gelezen nieuws voor je op een rij.

Achter de claim van James Vowles over Red Bull Racing, dat met een teruggeschroefde motor zou hebben gereden in Bahrein, lijkt de data bevestiging te geven. Lewis Hamilton heeft daarnaast al aangegeven dat hij veel meer met de ontwikkeling van de SF-26 bezig is geweest dan met de wagen van vorig jaar, en de Engelsman oogt dan ook een stuk comfortabeler in de auto, zo stelt Anthony Davidson. Daarnaast blikt Tim Coronel in gesprek met GPFans vooruit op het seizoen en vermoedt hij dat Max Verstappen aan het einde van 2026 weleens met zijn vijfde titel naar huis kan gaan. Dit is de GPFans Recap van zondag 1 maart.

Het grote elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde | GPFans Special

Het duurt niet lang meer voordat het seizoen volgende week in Australië van start gaat. Toch is er nog een heleboel aan de hand in de Formule 1 en dat heeft alles te maken met de elektrische kant van de power unit. Max Verstappen waarschuwde in 2023 al voor de problemen die eraan zaten te komen en in deze GPFans Special kijken we naar die waarschuwing en wat er nu precies aan de hand is met die veelbesproken elektromotor, oftewel de MGU-K. Alles lezen over de elektrische problemen die nu spelen in de Formule 1? Klik hier!

'Hamilton oogt comfortabeler dan ooit in de nieuwe Ferrari'

Lewis Hamilton lijkt na de wintertests in Bahrein comfortabeler in de Ferrari te zitten. De zevenvoudig wereldkampioen oogt een stuk zelfverzekerder in de nieuwe SF-26 dan in de voorgaande generatie bolides. Hoewel de weg naar een achtste wereldtitel nog lang is, wijzen de eerste signalen op een sportieve herrijzenis van de Brit bij de Italiaanse renstal. Alles lezen over hoe Hamilton er in 2026 voorstaat? Klik hier!

Tim Coronel weet het zeker en wijst 2026-kampioen aan: 'Daar zet ik mijn huis op in'

Tim Coronel verwacht dat we in 2026 een titelstrijd krijgen om de vingers bij af te likken. Hoewel ook hij verwacht dat de Mercedes-teams de dienst uit gaan maken in het nieuwe seizoen, stelt hij toch dat Max Verstappen aan het einde van het jaar met zijn vijfde wereldtitel naar huis gaat. Het interview met Tim Coronel lezen? Klik hier!

'Data bevestigt Red Bull-bewering tijdens testdagen in Bahrein'

James Vowles vermoedde dat de werkelijke verhoudingen in de Formule 1 nog altijd onduidelijk zijn na de testdagen in Bahrein. De Williams-teambaas stelde dat Red Bull Racing bewust de ware snelheid maskeerde in Bahrein om de concurrentie zand in de ogen te strooien. Data van de auto van Max Verstappen lijkt dit te bevestigen. Alles lezen over de bewering van Vowles en de data ervan inzien? Klik hier!

Bearman zag roterende vleugel van Ferrari en dacht dat het kapot was

Volgens Haas-coureur Oliver Bearman heeft Ferrari met de nieuwe SF-26 een zeer opmerkelijke innovatie in handen. De jonge Brit was getuige van de werking van de roterende achtervleugel terwijl hij achter Lewis Hamilton reed en dacht aanvankelijk dat er iets mis was met de bolide van de Scuderia. Dat vertelde hij tegenover de aanwezige media in Bahrein. De hele uitspraak van Bearman lezen? Klik hier!

