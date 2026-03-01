close global

Tim Coronel weet het zeker en wijst 2026-kampioen aan: 'Daar zet ik mijn huis op in'

Remy Ramjiawan
Tim Coronel verwacht dat we in 2026 een titelstrijd krijgen om de vingers bij af te likken. Hoewel ook hij verwacht dat de Mercedes-teams de dienst uit gaan maken in het nieuwe seizoen, stelt hij toch dat Max Verstappen aan het einde van het jaar met zijn vijfde wereldtitel naar huis gaat.

Na de testweken lijkt er een voorlopige balans te zijn opgemaakt, al zal de daadwerkelijke krachtsverhouding pas in Melbourne zichtbaar worden. De geluiden in de paddock wijzen naar Mercedes als favoriet, maar ook Ferrari lijkt er goed voor te staan. Red Bull Racing heeft zelf de verwachtingen getemperd en ook McLaren lijkt nog niet direct overtuigd te zijn van grote kansen, al kan dat naarmate het seizoen vordert nog veranderen door verdere ontwikkeling.

'Verstappen in mindere auto tot mooie dingen toe in staat'

In een exclusief gesprek met GPFans legt Coronel uit dat George Russell zijn best gaat doen om het kampioenschap binnen te halen, maar dat Verstappen aan het langste eind zal trekken: “Ja, ik zie het toch gebeuren. Kijk, we hebben natuurlijk al gezien dat als je Max met een iets mindere auto gaat tergen, er hele mooie dingen tot uiting komen.”

De 53-jarige Coronel doelt niet alleen op 2024, waarin Verstappen in de tweede helft van het seizoen vooral aan schadebeperking moest doen, maar ook op vorig jaar, toen de Nederlander ondanks minder materiaal de titel op slechts twee punten misliep.

'Feedback Verstappen wordt doorslaggevend'

Halverwege 2025 trad Laurent Mekies aan als nieuwe teambaas bij Red Bull en een veelgehoorde opmerking was dat er vanaf dat moment weer veel naar de coureurs werd geluisterd: “Hij [Verstappen red.] weet het team wel op het juiste pad te zetten. Als je nu ook bekijkt hoe Red Bull na Monza vooral een ‘turnaround’ heeft doorgemaakt… ja, dat moet voortkomen uit input van een coureur. Dan denk ik maar aan één iemand: Max. En dat gaat dit jaar weer gebeuren. Dus ja, Mercedes, je hebt de beste motor. Maar nee, je hebt niet de beste coureur.” Coronel stelt dat Mercedes de constructeurstitel pakt en Verstappen er met zijn vijfde kampioenschap vandoor gaat: “Correct, daar zet ik mijn huis op in.”

