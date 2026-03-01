Lewis Hamilton lijkt na de wintertests in Bahrein comfortabeler in de Ferrari te zitten. De zevenvoudig wereldkampioen oogt een stuk zelfverzekerder in de nieuwe SF-26 dan in de voorgaande generatie bolides. Hoewel de weg naar een achtste wereldtitel nog lang is, wijzen de eerste signalen op een sportieve herrijzenis van de Brit bij de Italiaanse renstal.

Hamilton lijkt eindelijk een machine onder zich te hebben die aansluit bij zijn rijstijl. "Lewis ziet er comfortabeler uit in de auto dan vorig jaar, of meer dan hij ooit deed in de vorige generatie Formule 1-auto's met het grondeffect", zo luidt de analyse van Anthony Davidson namens Sky Sports F1. Vooral de stabiliteit van de nieuwe Ferrari valt op. "Hij houdt van de voorspelbaarheid van de auto. We worden geleid te geloven dat de Ferrari-krachtbron een kleinere turbo heeft, waardoor deze sneller opspoelt", wordt er toegevoegd over de technische voordelen van de krachtbron uit Maranello.

Verschil met vorig seizoen

De huidige vorm van Hamilton staat in schril contrast met zijn debuutjaar bij de Scuderia. In 2025 kende de Brit een moeizame start bij zijn nieuwe werkgever; hij eindigde het kampioenschap met een achterstand van 86 punten op teamgenoot Charles Leclerc. Waar de Monegask vorig jaar zeven keer op het podium mocht plaatsnemen, slaagde Hamilton er niet in om een bokaal in een Grand Prix te bemachtigen. Dit jaar lijkt hij echter een andere versie van zichzelf te presenteren dan tijdens de neerslachtige interviews die aan het einde van het vorige seizoen de boventoon voerden.

Sterke concurrentie

Ondanks de positieve geluiden vanuit het Ferrari-kamp is de concurrentie op de grid moordend. Mercedes en Red Bull Racing hebben tijdens de testweken eveneens een sterke indruk achtergelaten, terwijl McLaren als regerend wereldkampioen de kroon niet zonder slag of stoot zal afstaan. Lando Norris, die vorig jaar de titel greep na een intense strijd met Max Verstappen en Oscar Piastri, wordt gezien als een van de te kloppen mannen. Hamilton zal dan ook flink aan de bak moeten om het gat naar de top te dichten en tegelijkertijd de interne strijd met Leclerc in zijn voordeel te beslechten.

Waarschuwing voor Melbourne

Hoewel de startsnelheid van de Ferrari indrukwekkend was tijdens de oefensessies, is het nog te vroeg voor conclusies. De pikorde kan in de openingsfase van het jaar nog flink verschuiven, zeker omdat teams in verschillende tempo's wennen aan de nieuwe reglementen. "Dat speelt hen in de kaart bij de start. Dit circuit ligt hen en Melbourne zou een ander scenario kunnen zijn. Word enthousiast, maar geef ze de trofee nog niet", zo klinkt de waarschuwing aan het adres van de fans. De Grand Prix van Australië, die begin volgende maand op de kalender staat, zal de eerste echte graadmeter worden voor de werkelijke krachtsverhoudingen.

