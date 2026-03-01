Volgens Haas-coureur Oliver Bearman heeft Ferrari met de nieuwe SF-26 een zeer opmerkelijke innovatie in handen. De jonge Brit was getuige van de werking van de roterende achtervleugel terwijl hij achter Lewis Hamilton reed en dacht aanvankelijk dat er iets mis was met de bolide van de Scuderia. Dat vertelde hij tegenover de aanwezige media in Bahrein.

Tijdens de wintertest in Bahrein trok de achtervleugel van Ferrari alle aandacht. In plaats van de gebruikelijke DRS-opening, draaide de vleugel maar liefst 225 graden om zijn as, waardoor deze op de rechte stukken nagenoeg ondersteboven leek te klappen. De beelden van dit systeem gingen razendsnel rond in de paddock en zorgden voor de nodige verbazing bij de concurrentie, die direct probeerde te analyseren wat het effect van dit mechanisme zou zijn.

Bearman dacht dat vleugel kapot was

De 18-jarige Bearman, die dit jaar zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 ingaat, was een van de eersten die de vleugel in actie zag op het circuit. "Ik reed achter Lewis en ik zag het. Ik dacht: wat gebeurde daar? Ik dacht dat het kapot was, maar eerlijk gezegd is het super innovatief", aldus de Haas-rijder. Hoewel het visuele aspect voor veel ophef zorgde, benadrukt Bearman dat de uiteindelijke prestaties doorslaggevend zullen zijn. "Het ziet er ook behoorlijk strak uit, dus als het werkt op de baan, dan hebben ze zeker iets goeds gedaan", zo stelt hij.

Balans tussen gewicht en prestaties

Met de ingrijpende reglementswijzigingen die dit jaar van kracht zijn geworden, ligt de focus bij de teams meer dan ooit op efficiëntie en het totale gewicht van de auto. Hoewel het roterende systeem van Ferrari aanzienlijke voordelen lijkt te bieden bij het verminderen van de luchtweerstand, wijst Bearman ook op de schaduwzijde van dergelijke complexe mechanische oplossingen. "Het ziet er cool uit, maar het is ook zwaar", merkt hij op.

De coureur suggereert dat het concept achter de Ferrari-vleugel niet geheel onverwacht komt voor de andere teams op de grid. De uitdaging zit hem vooral in de balans tussen de aerodynamische winst en het extra gewicht dat het systeem met zich meebrengt. "Ik denk dat iedereen het heeft overwogen, inclusief wijzelf. Maar er moet bij dat soort zaken altijd een compromis worden gesloten", legt Bearman uit over de technische afwegingen binnen de paddock.

FIA geeft groen licht voor ontwerp

Ondanks de radicale aanpak van Ferrari hoeft het team uit Maranello niet te vrezen voor een verbod door de sportcommissarissen. Nikolas Tombazis, technisch directeur bij de FIA, heeft bevestigd dat het ontwerp volledig binnen de huidige reglementen valt. Volgens de bond is het juist de bedoeling dat teams de ruimte krijgen om met dergelijke creatieve oplossingen te komen. "We hebben over het algemeen oplossingen aangemoedigd die de luchtweerstand verminderen", stelt Tombazis.

De technisch directeur legt uit dat de regels voor de achtervleugel bewust zijn versoepeld ten opzichte van de voorgaande seizoenen. "Daarom zijn de DRS-reglementen van vorig jaar, die de mate van opening beperkten, dit jaar niet gehandhaafd om meer vrijheid te geven. En de Ferrari-oplossing is naar onze mening in orde", klinkt het. Hoewel Ferrari later tijdens de testdagen terugkeerde naar een eerdere specificatie van de achtervleugel, heeft de SF-26 met deze innovatie al vroeg in de voorbereiding een duidelijk signaal afgegeven aan de concurrentie.

