James Vowles vermoedde dat de werkelijke verhoudingen in de Formule 1 nog altijd onduidelijk zijn na de testdagen in Bahrein. De Williams-teambaas stelde dat Red Bull Racing bewust de ware snelheid maskeerde in Bahrein om de concurrentie zand in de ogen te strooien. Data van de auto van Max Verstappen lijkt dit te bevestigen.

Hoewel de tijdenlijsten in Bahrein een gevarieerd beeld lieten zien, waarschuwt Vowles voor voorbarige conclusies. Tijdens de driedaagse test op het Bahrain International Circuit klokte Charles Leclerc namens Ferrari de snelste tijd, terwijl Verstappen de test afsloot op de derde positie. De Nederlander gaf ruim 1,1 seconde toe op de snelste tijd, maar legde op de voorlaatste dag wel 138 ronden af. Dit onderstreepte de betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron, ondanks enkele balansproblemen die tijdens de sessies naar voren kwamen.

Red Bull speelt spelletjes

Vowles is ervan overtuigd dat de resultaten van de wintertest een vertekend beeld geven van de werkelijke krachtsverhoudingen. "Red Bull speelt spelletjes", aldus de teambaas van Williams. Hij merkte op dat zodra de concurrentie begon te praten over de sterke prestaties van de nieuwe RB22, het team direct reageerde door het vermogen van de motor terug te schroeven. Dit werd naar verluidt bevestigd door data van de rechte stukken, waar de topsnelheid van de Red Bull bleef steken op circa 320 kilometer per uur, terwijl Ferrari en Mercedes snelheden boven de 330 kilometer per uur haalden.

Innovaties aan de RB22

De nieuwe auto van Verstappen en Isack Hadjar bevat verschillende radicale innovaties die de aandacht trokken in de paddock. Zo beschikt de RB22 over extreem compacte sidepods die aan de voorzijde bijna volledig ontbreken, en is er een opvallende 'slot' in de diffuser waargenomen. Ook George Russell merkte op dat Red Bull momenteel over het beste energiebeheer van de grid lijkt te beschikken. Dit is een cruciaal voordeel onder de nieuwe reglementen, waarbij het vermogen bijna gelijkwaardig verdeeld is tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving.

Verstappen wil revanche

Voor Verstappen staat er veel op het spel bij de start van het nieuwe racejaar. De Nederlander heeft wat recht te zetten na de dramatische ontknoping van vorig seizoen, waarin hij de wereldtitel met slechts twee punten verschil verloor aan Lando Norris. Hoewel McLaren vorig jaar zowel de rijders- als de constructeurstitel opeiste, lijkt Red Bull met de RB22 een agressieve weg te zijn ingeslagen om de troon te heroveren. De betrouwbaarheid van de nieuwe Ford-motor lijkt in ieder geval een solide basis te vormen voor de openingsrace in Australië.