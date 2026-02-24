Medeiros: "Toen Hamilton bij de Super Bowl was met Kardashian, zat hij op mijn Instagram"

Júlia Medeiros (24) heeft met verbazing gereageerd op de verhalen dat Lewis Hamilton (41) aan het daten zou zijn geslagen met Kim Kardashian (45). Medeiros zegt namelijk dat zij al maanden contact heeft met de Ferrari-coureur en dat ze plannen hadden elkaar te ontmoeten. Volgens haar zat Hamilton zelfs op haar Instagram Stories toen hij naast Kardashian zat op de tribune bij de Super Bowl.

Gisteren brachten wij al het verhaal dat Medeiros naar buiten was gekomen met het verhaal dat zij in de veronderstelling was dat zij een relatie aan het opbouwen was met Hamilton, met wie ze al maandenlang contact heeft via Instagram. De Braziliaanse influencer was dan ook geschokt toen ze via het nieuws moest vernemen dat Hamilton aan het daten was geslagen met de 45-jarige realityster. Medeiros vindt het ook vreemd, want volgens haar is Hamilton - ook ten tijde van de dates met Kardashian - nog steeds erg betrokken bij haar activiteiten op social media. Ze claimt zelfs dat Hamilton - terwijl hij naast Kim zat op de tribune bij de Super Bowl - actief naar haar nieuwe Stories aan het kijken was.

Hamilton zat op Insta-profiel Medeiros terwijl Kardashian bij hem was

Medeiros ging bij LEODIAS TV, een Braziliaans juicekanaal onder leiding van showbizzjournalist Leo Dias, in op haar contact met Hamilton. Terwijl op beeld de berichten tussen Medeiros en Hamilton werden getoond, vertelde Medeiros dat de Britse coureur het contact met haar niet heeft afgekapt nu hij met Kim is. Sterker nog: de zevenvoudig wereldkampioen zou zelfs doodleuk met Kim naast hem op haar Instagram-profiel hebben gezeten. Althans, dat is wat zij zegt dat er is gebeurd. "Zelfs toen hij bij de Super Bowl was, waar hij gezien werd met Kim, zat hij actief alles te bekijken dat ik postte. En dat deed hij sneller dan ik ooit heb gezien", zo liet ze weten.

Medeiros is de 'Kylie Jenner van Brazilië'

Medeiros wordt in Brazilië omschreven als 'de Braziliaanse Kylie Jenner'. Het toeval wil dat Jenner de halfzus is van Kardashian. Hoewel Medeiros bij lange na niet kan tippen aan het volgersaantal van Hamilton op Instagram, heeft ze toch een flinke following. Haar Instagram-profiel telt een kleine 800 duizend volgers. Op haar kanaal maakt ze onder andere reclame voor haar eigen kledingmerk Perversa Fashion, dat zich richt op de Braziliaanse markt.

