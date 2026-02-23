Lewis Hamilton (41) zou zijn hart recentelijk verkocht hebben aan Kim Kardashian (45), maar een Braziliaanse influencer claimt nu dat zij al een 'virtuele relatie' heeft met de zevenvoudig Formule 1-kampioen. Júlia Medeiros (24) heeft live bij LEODIAS TV laten weten al tijden nauw contact te hebben met Hamilton - en is dan ook verbaasd over zijn dates met Kardashian.

Hamilton lijkt het de laatste weken meer dan gezellig lijkt te hebben met realityster Kardashian, al is een officiële relatie (nog) niet bevestigd. De twee kennen elkaar al jaren, maar zouden sinds afgelopen jaarwisseling meer voor elkaar zijn gaan voelen. Hoewel ze hun uiterste best deden om hun eerste dates geheim te houden, werden ze toch op de gevoelige plaat vastgelegd. Zo werd Hamilton met Kardashian gezien op diverse locaties, waaronder in een peperduur hotel in Oxford en later ook in Parijs. Enige tijd later werden de kersverse tortelduifjes eveneens samen gespot tijdens de Super Bowl in de Verenigde Staten. De Braziliaanse influencer Medeiros moest het allemaal met lede ogen aanzien, zo heeft ze onthuld bij LEODIAS TV. Zij was namelijk in de veronderstelling dat zij en Hamilton al iets hadden.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Leo Dias, een bekende Braziliaanse showbizzjournalist, vertelt Medeiros dat zij met verbazing heeft vernomen dat Hamilton aan het daten is geslagen met Kardashian. Als Dias haar vraagt of zij al een romantische relatie had met Hamilton, zegt Medeiros: "Het was een online romance, zo zou ik het willen noemen. We wisselen nu al enige tijd berichten uit en hij [Hamilton, red.] bekijkt alles wat ik plaats op Instagram. Hij is altijd één van de eersten die het ziet. Het is al jaren aan de gang. Eerlijk, zijn relatie met Kim heeft mij totaal verbaasd. Ik zag het niet aankomen."

OOK INTERESSANT: Gaat Kim Kardashian achtste F1-titel Lewis Hamilton in de weg zitten?

Berichten tussen Hamilton en Medeiros worden onthuld

"In het bijzonder omdat we plannen hadden om elkaar te ontmoeten. Hij was me al aan het uitleggen hoe zijn [reis]schema's werken en dat hij in Qatar zou zijn, vervolgens in Singapore en Las Vegas", zo vervolgt ze haar verhaal. Terwijl Medeiros haar verhaal doet, wordt in beeld doodleuk het Instagram-contact tussen Hamilton en de Braziliaanse dame getoond. "We zien op het scherm dat het contact tussen jou en Lewis op Instagram. Sinds wanneer zijn jullie aan het chatten?", vraagt Dias. "We spreken elkaar een paar maanden", zo antwoordt Medeiros. "Ik zou je de exacte datum nu niet uit m'n hoofd kunnen vertellen, maar het is al een tijdje."

Medeiros voelt zich "op bepaalde manier" verraden door Hamilton

Het toeval wil dat Medeiros in Brazilië bekend staat als 'de Braziliaanse Kylie Jenner', ofwel de halfzus van Kim Kardashian. Op de vraag of ze zich verraden voelt door Hamilton, zegt Medeiros: "Op een bepaalde manier wel. Ik zal niet ontkennen dat m'n hart gebroken is, want we praten iedere dag. Hij is zeer meegaand en zorgzaam voor me, hij behandelt me heel goed. We hadden plannen elkaar te gaan zien. En dan op een dag word je wakker, pak je je telefoon en het eerste nieuws dat ik zie is dat van TMZ, dat hij aan het daten is met Kim. Ik had niet verwacht er op deze manier achter te moeten komen."

OOK INTERESSANT: Lewis Hamilton en Kim Kardashian: alles wat je moet weten over 'het nieuwe showbizzkoppel'

Hamilton bekijkt als eerste Stories van Medeiros

Ze vervolgt: "Ik wist het niet. Ik had geen idee. Hij praat iedere dag met me. We waren heel actief in gesprek en maakten plannen om elkaar te zien." De Braziliaanse vindt het bijzonder vreemd dat Hamilton nu plots met Kim aan het daten is. "Als ik nu een story plaats van mijn voeten of een glas wijn, is hij de eerste persoon die het bekijkt."

Gerelateerd