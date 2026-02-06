Lewis Hamilton en Kim Kardashian: alles wat je moet weten over 'het nieuwe showbizzkoppel'

Lewis Hamilton (41) en Kim Kardashian (45) houden de gemoederen in showbizzland flink bezig de laatste dagen. De Formule 1-coureur en realityster brengen aan het begin van 2026 bovengemiddeld veel tijd met elkaar door en de Amerikaanse en Britse tabbloids lijken het zeker te weten: dit is hét nieuwe showbizzkoppel van het jaar. Hoe is het precies gelopen tussen Lewis en Kim? GPFans zocht het uit.

Hamilton en Kardashian kennen elkaar al enige tijd. De eerste gedocumenteerde ontmoeting tussen de twee dateert van 2014, toen ze - in het bijzijn van hun toenmalige partners - gefotografeerd werden tijdens de GQ Men of the Year Awards in Londen. Kim was destijds nog samen met Kanye West, tegenwoordig bekend onder de naam Ye, terwijl Hamilton toentertijd nog gelukkig was met zangeres Nicole Scherzinger. Hamilton en Kardashian hebben sindsdien altijd goed contact onderhouden, ook omdat Lewis bevriend was met Kanye. Hamilton zat samen met de rapper in de studio om muziek te maken en was ook aanwezig bij de paasviering van de familie Kardashian-West in 2015.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton keek op tegen goede vriend Kanye West

Het was West die de passie van Hamilton voor muziek verder aanwakkerde. Hij moedigde de F1-coureur aan om door te gaan en zich niet te veel aan te trekken van wat anderen daarvan vonden. Sterker nog: Kanye was dusdanig te spreken over de muzikale talenten van Hamilton, dat hij de muziek van de coureur liet horen aan zijn familie tijdens de paasbrunch. Hamilton was destijds erg gecharmeerd van West en vice-versa. "Ik ging bij Kanye op bezoek en hij zei: 'Weet je, jij en ik lijken erg op elkaar'. Hij zei: 'Ik ben groot in de muziekwereld, maar ik probeer te doen wat ik leuk vind in de mode en mensen vinden dat niet leuk. Jij bent groot in de racewereld, maar je houdt van muziek en mensen zullen dat waarschijnlijk moeilijk accepteren. Je moet doen wat je leuk vindt en je niets aantrekken van wat andere denken.'", zo vertelde Hamilton destijds in een interview met City AM.

Hamilton zwijgt al enige tijd over contact met Kanye West

De laatste jaren laat Hamilton zich echter niet meer uit over zijn relatie met West. Dit zou te maken kunnen hebben met de controverse die is ontstaan rond West, die in 2022 onder meer zijn contract met Adidas verscheurd zag worden vanwege antisemitistische uitspraken. Ook tweette hij dingen als "Ik hou van Hitler" en "Ik ben een nazi", iets waar hij later overigens groots zijn excuses voor maakte. Volgens West was zijn gedrag te wijten aan een bipolaire stoornis type 1, een gevolg van een auto-ongeluk van 25 jaar geleden. West stelde dat hij hierbij hersenletsel had opgelopen, iets dat pas in 2023 zou zijn vastgesteld. "Begin 2025 belandde ik in een vier maanden durende manische episode met psychotisch, paranoïde en impulsief gedrag dat mijn leven verwoestte", zo zei hij. Of de afgelopen jaren ook zijn relatie met Hamilton hebben beïnvloed is niet bekend, maar feit is wel dat we de Britse Formule 1-ster niet meer horen praten over de Amerikaanse rapper met wie hij ooit zo goed bevriend leek te zijn.

Kanye West met Kim Kardashian in 2012

Hamilton brak met Scherzinger, Kardashian ontdeed zich van West

Hamilton had acht jaar lang, tussen 2007 en 2015, een knipperlichtrelatie met Pussycat Dolls-zangeres Scherzinger. De definitieve breuk kwam in februari 2015 en Hamilton gaf destijds aan dat het constante reizen voor de F1 het bijna onmogelijk maakte een relatie te onderhouden. Scherzinger zou echter het liefst hebben willen trouwen, maar Hamilton zou daar niet klaar voor zijn geweest. Ten tijde van de breuk tussen Hamilton en Scherzinger, liep Kardashian nog met West. Sterker nog: in 2014 stapten ze in het huwelijksbootje. Kim vroeg echter in 2021 een echtscheiding aan, welke in november 2022 officieel werd afgerond. Het onvoorspelbare gedrag, de bipolaire stoornis en de politie voorkeuren van West, zouden de reden zijn geweest achter de beslissing van Kim om te scheiden.

Hamilton gelinkt aan vele beroemdheden, waaronder andere ex van Ye

Na zijn breuk met Scherzinger, heeft Hamilton nooit meer een serieuze relatie gehad. Dat betekent echter niet dat hij heeft stilgezeten. De zevenvoudig F1-kampioen werd de afgelopen jaren meermaals gelinkt aan én gezien met diverse beroemdheden. Zo zou Hamilton het 'gezellig' hebben gehad met onder meer Rihanna, Kendall Jenner (de halfzus van Kardashian) en Gigi Hadid - allemaal in één jaar tijd. Recentelijk werd Hamilton ook nog gelinkt aan zangeres Shakira, het Braziliaanse model Juliana Nalú en actrice Sofia Vergara. Met name de geruchten rondom Nalú doen vandaag de dag de wenkbrauwen extra fronsen. Nalú werd namelijk in 2022 óók gelinkt aan West, ongeveer een jaar voordat ze gezien werd met Hamilton. Met de recente geruchten rondom Kardashian, lijkt Hamilton nu wederom aan te pappen met een oude bekende van West.

Lewis Hamilton met Nicole Scherzinger in 2010

Hamilton al sinds de jaarwisseling in contact met Kardashian

Hoewel de geruchten over Hamilton en Kardashian pas recentelijk de krantenkoppen wisten te halen, schijnt het contact tussen de twee beroemdheden al langer geïntensiveerd te zijn. Beiden waren aanwezig op het nieuwjaarsfeest van de Amerikaanse actrice Kate Hudsons in Aspen, Colorado. Kim schitterde daar in een glinsterende, doorzichtige outfit, terwijl Hamilton volledig in het bruin gekleed was, zo meldde het Turkse Evrim Ağaci. Hoewel ze niet samen op de gevoelige plaat werden vastgelegd, werden ze wel apart van elkaar gezien toen ze het feest verlieten. In de uren voor het feest zouden ze ook beiden in het restaurant Matsuhisa zijn geweest, zo wist SportingNews te melden.

Lewis Hamilton en Kim Kardashian tikken 30.000 euro af voor gezamenlijke nacht in ParijsLees meer

Kim Kardashian pakt privéjet om Lewis Hamilton te zien

De echte 'romantische getaway' vond echter plaatst in het weekend waarin januari plaatsmaakte voor februari. Het begon op zaterdag 31 januari, toen Kim en Lewis incheckte bij Estelle Manor, een exclusief landgoed en hotel in Oxfordshire. Mevrouw Kardashian vloog met haar privéjet, ter waarde van 100 miljoen pond, richting het Verenigd Koninkrijk om Hamilton te zien, zo wist The Sun te melden. Kim zou vervolgens met twee gehuurde auto's richting het landgoed zijn gereden. Ze werd vergezeld door twee lijfwachten, waarvan er één werd gezien met Kim's enorme Birkin-tas van 50cm hoog, ter waarde van 76.000 pond. Het was overigens niet haar enige tas. Kim zou in totaal acht stukken bagage hebben laten meereizen voor haar weekendje weg.

Hamilton per gecharterde helikopter naar Oxford

Ook Lewis zou de portemonnee hebben getrokken om Kim te kunnen ontmoeten op het 85 hectare grote landgoed in Oxfordshire. De Formule 1-superster betaalde zo'n 5.000 pond voor een gecharterde helikopter van Battersea naar de luchthaven van Oxford. In het Estelle Manor zouden Kim en Lewis ook de volledige luxe Spa hebben afgehuurd voor 2,5 uur - wat ongetwijfeld een fortuin heeft gekost. The Sun schat dat de nieuwbakken tortelduifjes in totaal zo'n 120.000 pond hebben gespendeerd op het luxe landgoed.

De privéjet van Kim Kardashian, gezien in '24 in Hamburg

Lewis en Kim maakten gebruik van alle faciliteiten

Volgens ingewijden hebben Lewis en Kim gebruik gemaakt van vrijwel alle aanwezig faciliteiten op het landgoed. Niet alleen de Spa, met twee man security voor de deur, werd gebruikt, maar ook het zwembad en het restaurant werd aangedaan. "Ze hadden een duo-massage geboekt en konden de faciliteiten exclusief voor zichzelf gebruiken. Het werd allemaal heel discreet gehouden – ze wilden duidelijk wat tijd met z'n tweeën doorbrengen", zo laat een bron weten. De volgende dag zou het tweetal gezamenlijk zijn vertrokken, al ging Lewis via de voordeur naar buiten, terwijl Kim via een zij-uitgang naar buiten werd gebracht.

Date werd verlengd op zondag in Londen

In dezelfde auto reden Lewis en Kim vervolgens in een 2,5 uur durende rit door naar Londen, met als eindbestemming het Rosewood Hotel in Londen. Via een ondergrondse parkeergarage werd het tweetal discreet naar binnen gebracht. De keuze viel op Londen omdat Kim vanuit zakelijk oogpunt was geboekt voor een evenement voor haar shapewearlijn SKIMS bij Selfridges. Terwijl Kim naar het evenement ging, zou Lewis in het hotel zijn gebleven. Vervolgens hebben ze gezamenlijk hun avond doorgebracht op de hotelkamer. "In het Rosewood heerste een 'Netflix and chill'-sfeer, en ze konden niet gelukkiger zijn", zo vertelde een bron aan The Sun.

Kim Kardashian en Lewis Hamilton samen naar Parijs in privéjet

Alsof de date nog niet lang genoeg had geduurd, besloot Kim op maandagmorgen om Lewis mee te vragen voor een reisje naar Parijs in Frankrijk. Kim had in de stad van de liefde een tweede SKIMS-evenement op de agenda staan en besloot dat het net zo gezellig was als Lewis nog even mee zou gaan. In de privéjet van Kardashian vlogen ze dan ook samen richting de modestad. Het tweetal checkte in bij Hôtel Le Bristol Paris en verbleven daar in de Paris Suite, die ongeveer 25.000 pond per nacht kost. Kim had voor haar date met Lewis in Parijs een uiterst pikant pakje aangetrokken. In een weinig verhullende zwarte catsuit stapte ze uit de auto.

Look escolhido por Kim Kardashian para mais um encontro com Lewis Hamilton, em Paris 🔥 pic.twitter.com/w5nYMc7x1k — Quem (@quem) February 3, 2026

Hamilton reist met Kim mee voor werkklus in Parijs

"Kim vindt het fantastisch om tijd in Parijs door te brengen en wilde dat Lewis met haar meeging. Haar werk is heel belangrijk voor haar, maar ze probeert het allemaal zo in te plannen dat ze tijd met Lewis kan doorbrengen", zo klinkt het uit de mond van een bron. "Ze zijn allebei gewend om voor hun werk de hele wereld over te reizen, dus door het samen te doen kunnen ze echt tijd met elkaar doorbrengen. Ze hielden het heel rustig in Parijs en brachten het grootste deel van hun tijd samen door op hun kamer, waar ze ook eten bestelden."

Date in Parijs geheim houden mislukt

Hoewel Kardashian en Hamilton er alles aan zouden hebben gedaan om niet op te vallen bij het grote publiek, is deze missie uiteindelijk niet helemaal geslaagd. "Het is net een militaire operatie om ze van de ene naar de andere plek te verplaatsen, maar Kim heeft haar twee lijfwachten en Lewis heeft zijn persoonlijke beveiliger bij zich om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt", klinkt het bij The Sun. Toch werden de tortelduifjes, samen met hun beveiliging, gespot bij het hotel in Parijs.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian and F1 racing star Lewis Hamilton were snapped on a romantic escapade in Paris! 🥰 https://t.co/eJgMzWK3qs



🎥: Backgrid pic.twitter.com/Sw1uModxIz — TMZ (@TMZ) February 2, 2026

Kardashian terug in LA, is Hamilton ook in de Verenigde Staten?

Na het bezoekje aan Parijs, zou Kim zijn teruggevlogen naar de Verenigde Staten, waar ze haar thuisbasis heeft. Of Hamilton ook deze keer weer bij Kim in haar vliegtuig is gestapt, is onduidelijk. Er doen geruchten de ronde dat Hamilton inderdaad in de VS is, maar harde bewijzen zijn hier (nog) niet voor. De Britse coureur zou zich dit tripje nog kunnen veroorloven, aangezien hij pas halverwege volgende week weer in actie hoeft te komen voor de Formule 1. Kim zelf is in ieder geval wel terug in Los Angeles, want de realityster werd alweer op de gevoelige plaat vastgelegd aldaar.

Kim Kardashian, sevgilisi Lewis Hamilton ile Paris'te vakit geçirdikten sonra Los Angeles'ta görüntülendi. pic.twitter.com/yIqAWDfOYs — Populicc (@populicc) February 4, 2026

Vrienden van Nicole Scherzinger waarschuwen Kim Kardashian

Hoewel Hamilton en Scherzinger al lange tijd uit elkaar zijn, zou het daten met Kim Kardashian toch enigszins gevoelig liggen. Lewis kent Kim immers uit de tijd dat hij nog samen was met Nicole. Daarnaast zouden de vrienden van Scherzinger een waarschuwing willen afgeven aan Kardashian. Hamilton zou in relaties namelijk ook een minder leuke kant hebben. "Het ene moment kocht hij cadeautjes voor haar en zei hij dat hij van haar hield, het volgende moment veroorzaakte hij een enorme ruzie en negeerde hij haar vervolgens dagenlang", zo vertelde een bron aan The Sun. "Hij leek veel meer geïnteresseerd in tijd doorbrengen met zijn 'vrienden' dan met zijn vriendin."

Scherzinger koester geen wrok en is zelf ook gelukkig in liefde

Metro meldt echter op basis van een bron dat de voormalig Pussycat Dolls-zangeres juist "blij is voor Lewis" en zou ze - ondanks de reactie van haar vrienden - geen wrok koesteren jegens Hamilton. Scherzinger is zelf immers ook gelukkig in de liefde. Ze is sinds de zomer van 2023 verloofd met voormalig Schots rugbyspeler Thom Evans, die haar ten huwelijk vroeg tijdens een vakantie in Portugal.

Thom Evans met Nicole Scherzinger in 2024

Gerelateerd