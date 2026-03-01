Lewis Hamilton heeft in een openhartige terugblik toegegeven dat hij het afgelopen jaar een zware mentale strijd heeft gevoerd. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde tijdens zijn debuutseizoen bij Ferrari zijn slechtste jaar in de Formule 1 tot nu toe, waarbij hij voor het eerst in zijn indrukwekkende loopbaan geen enkel podium wist te bemachtigen. Inmiddels kijkt de coureur uit Stevenage met een verfriste blik naar de toekomst, maar de sporen van het moeizame seizoen 2025 zijn nog duidelijk zichtbaar.

De overstap van Mercedes naar de Scuderia verliep vorig jaar niet zoals gehoopt. Hamilton werd in de kwalificaties met ruime cijfers verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc en voelde zich gedurende het hele seizoen niet één met zijn bolide. Deze sportieve crisis had ook een grote impact op zijn persoonlijke gemoedstoestand, zo geeft hij nu toe. De winterstop lijkt de Brit echter goed te hebben gedaan; hij geeft aan met een 'reset' en vol nieuwe energie aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen te zijn begonnen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton over zijn mentale dip

In een emotioneel statement blikt Hamilton terug op de periode waarin hij de connectie met zichzelf en zijn kwaliteiten als coureur even kwijt leek te zijn. "Ik was vergeten wie ik was", zo citeert het AD.nl. De Brit benadrukt dat hij door een diep dal is gegaan, maar dat de steun van zijn fans hem heeft geholpen om die negatieve mindset achter zich te laten. Hij belooft dat deze houding in de toekomst niet meer terug zal keren en dat hij zich nu weer volledig 'herboren' voelt.

Vasseur erkent onderschatting

Niet alleen Hamilton zelf, maar ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt kritisch terug op het eerste jaar van de samenwerking. Vasseur geeft toe dat hij de uitdaging van de overstap van de Brit vorig jaar heeft onderschat, wat bijdroeg aan de moeizame resultaten. Voor dit jaar is de sfeer binnen het team echter volledig omgeslagen. De teambaas ziet een coureur die weer vol motivatie zit en merkt dat de integratie van Hamilton binnen de Scuderia nu op het gewenste niveau is.

Positieve wintertest in Bahrein

De resultaten van de recente wintertests in Bahrein lijken de herwonnen vorm van Ferrari te bevestigen. Hoewel Charles Leclerc de absoluut snelste tijd van de testweek neerzette, liet ook Hamilton sterke tijden noteren op de C3-banden. Ondanks het plotselinge vertrek van zijn manager Marc Hynes vlak voor de seizoensstart, straalt Hamilton een innerlijke rust uit die vorig jaar ontbrak. Met een auto die betrouwbaar oogt en een mindset die weer gericht is op winnen, lijkt de Brit klaar om de strijd om zijn achtste wereldtitel opnieuw aan te gaan.

Gerelateerd