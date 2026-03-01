De wintertest in Bahrein is voor Andrea Kimi Antonelli en Mercedes niet geheel vlekkeloos verlopen. Hoewel het team bij vlagen indrukwekkende snelheden liet zien, werd de voorbereiding op het nieuwe seizoen ontsierd door technische mankementen. Hier ondervond met name Antonelli hinder van.

De problemen bereikten een dieptepunt tijdens de laatste testdag op het Bahrain International Circuit. Antonelli moest zijn wagen noodgedongen stilzetten tussen bocht 10 en 11 vanwege een verlies van pneumatische druk in de krachtbron. Dit mankement dwong de monteurs tot een volledige motorwissel, waardoor de opvolger van Lewis Hamilton de gehele ochtendsessie verloor. Desondanks wist hij die dag nog 49 ronden te voltooien voordat het team de focus volledig verlegde naar de naderende seizoensopener in Australië.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli blijft kalm onder druk

Ondanks de verloren tijd op het circuit maakt Antonelli zich niet direct grote zorgen over de situatie. De jonge coureur erkent dat de testdagen niet perfect waren, maar ziet daar ook de noodzaak van in om goed voorbereid aan de start te verschijnen. "Het testen verliep niet soepel", zo vatte hij de week kort samen tijdens de persconferentie. Hij benadrukte dat het juist de bedoeling is om dergelijke kinderziektes in deze fase van het jaar tegen te komen. "Het waren hier geen perfecte tests voor mij, maar dat is net het doel van zo'n testweek. Je wilt die problemen nu ontdekken, zodat je er tijdens het seizoen geen last meer van hebt", aldus de Italiaan. Antonelli stelt dat de verzamelde data cruciaal is om herhaling tijdens de races te voorkomen.

Mercedes als te kloppen team

Hoewel de betrouwbaarheid een punt van aandacht blijft, laten de pure snelheidscijfers een ander beeld zien. Mercedes wordt door concurrenten als Ferrari en McLaren nog altijd beschouwd als het team dat verslagen moet worden tijdens de eerste races van dit jaar. Ook teambaas Toto Wolff blijft vol vertrouwen in zijn pupil en het technische pakket. Wolff benadrukte dat dergelijke technische tegenslagen inherent zijn aan de nieuwe reglementen, waarbij de balans tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen een grote uitdaging vormt voor alle constructeurs.

Blik op de seizoensopener

Met de Grand Prix van Australië in het vooruitzicht, die op 8 maart op de kalender staat, werkt Mercedes hard aan een definitieve oplossing voor de pneumatische problemen. Het team stelt dat de situatie inmiddels onder controle is en dat de verzamelde data uit Bahrein waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Antonelli voelt zich in ieder geval klaar voor zijn officiële debuut in Melbourne. De Italiaan merkt dat hij er fysiek en mentaal beter voor staat dan een jaar geleden en verwacht dat de onderlinge verschillen tussen de topteams, waaronder ook Red Bull Racing, dit seizoen bijzonder klein zullen zijn. Of de W17 inderdaad de snelheid heeft om voor de overwinning te vechten, zal over enkele weken in Melbourne moeten blijken.

Gerelateerd