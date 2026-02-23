De wintertests in Bahrein zitten erop en dus komen we steeds dichter bij de F1-seizoensopener in Australië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De Mercedes-teams zijn onder de indruk van Red Bull en diens nieuwe motorpartner Ford. Volgens George Russell heeft het team waar Max Verstappen voor uitkomt, het management van de elektrische energie het best onder de knie. Williams-teambaas James Vowles gaat zo ver om te beweren dat Red Bull de power unit zelfs steeds verder terugschroefde naarmate de concurrentie iets begon door te krijgen. De DM01-krachtbron deed het beter dan de V8 in de RB7, want die vloog namelijk in brand tijdens een demorun van Yuki Tsunoda. Verder steekt Zak Brown de draak met Lando Norris, gaat Verstappen in op hoe hij zijn toekomst voor zich ziet en slaan Viaplay en Grand Prix Radio de handen ineen.

Russell met lovende woorden over Red Bull: "Dat is zeker een compliment voor hen"

George Russell is van mening dat het energiebeheer van Red Bull Racing nog altijd een stuk effectiever is dan bij de concurrentie, al wil de Mercedes-coureur Melbourne afwachten voordat hij conclusies trekt. "Hun inzet [qua elektrische energie] ziet er nog steeds het beste uit op de grid", citeert Formule1.nl. "Dat is zeker een compliment voor hen en volgens mij was het voor iedereen een verrassing." Lees hier het hele artikel over George Russell die ingaat op de competitiviteit van Red Bull.

RB7 vliegt in brand bij demorun Tsunoda in San Francisco

Yuki Tsunoda zit dit seizoen niet meer in de koningsklasse; Isack Hadjar is namelijk vanaf 2026 de teamgenoot van Max Verstappen bij het Oostenrijkse topteam. De Japanner zal dit seizoen vooral een rol achter de schermen vertolken. Een onderdeel van zijn werkzaamheden zal bestaan uit het maken van simulatoruren, maar ook kan hij ingezet worden voor demoruns, zo ook in San Francisco. De RB7-bolide vloog echter in brand. Lees hier het hele artikel over een Red Bull-brand bij een demorun.

Vowles onthult: 'Toen dít gebeurde schroefde Red Bull haar motor terug'

Volgens James Vowles doet Red Bull Racing er alles aan om niet in de favorietenrol van 2026 te kruipen. De teambaas van Williams Racing legt bij F1 TV uit dat het Oostenrijkse team de motor heeft teruggeschroefd tijdens de testdagen, zodra rivalen begonnen te zien dat het er goed uitzag. "Er worden wel degelijk spelletjes gespeeld. Red Bull zag er erg goed uit totdat we het over hun motorblok hadden. Sindsdien hebben ze het niveau flink teruggeschroefd," zo opende de Brit. Lees hier het hele artikel over de mogelijk teruggeschroefde motor van Red Bull Ford.

Brown grapt met Norris en plakt neppe quote in pitbox: '"Ben er gewoon elke dag langs gelopen"

Binnen het team van McLaren kan er ook nog wel een lolletje vanaf. Zo had McLaren een quote van Lando Norris op de muur laten zetten, wat eigenlijk helemaal geen uitspraak was van de enkelvoudig kampioen. Zak Brown duikt daarom ook met een grote glimlach op, en de regerend kampioen wordt geconfronteerd met 'zijn eigen woorden'. Norris las de quote: "Ik zou niets zijn zonder mijn held Zak. Mijn kampioenschap draag ik op aan jou." De Engelsman schiet in de lach als Brown ineens om de hoek verschijnt. Lees hier het hele artikel over Zak Brown die de draak steekt met Lando Norris.

Viaplay en Grand Prix Radio verlengen deal: Mol en Plooij tot en met 2028 te horen

Voor luisteraars van het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij is er goed nieuws. Grand Prix Radio kondigt aan dat het tot en met 2028 de samenwerking verlengt met Viaplay Nederland. Volgens het bedrijf gaat het om een strategische samenwerking voor de lange termijn. "Formule 1 en Grand Prix Sportradio zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zit in ons DNA, ook nu wij ons verder ontwikkelen tot een volwaardige Sportradio." Lees hier het hele artikel over de samenwerking tussen Viaplay en Grand Prix Radio.

Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière: "Wie kan het wat schelen of ik vier of tien WK-titels heb?"

Max Verstappen heeft in duidelijke bewoordingen laten weten dat zijn pensioen in de Formule 1 dichterbij komt dan velen wellicht hopen. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat hij zijn vizier inmiddels ook op zaken buiten de koningsklasse heeft gericht en dat hij vrede heeft met een leven na de Formule 1. "Zeker, het is dicht bij het einde", zo stelt Verstappen vast bij de podcast Up to Speed na de vraag hoe hij kijkt naar de toekomst van zijn loopbaan. Hoewel hij nog altijd op het hoogste niveau acteert, geeft hij aan dat de koers die de sport vaart niet bijdraagt aan een langer verblijf in de paddock. "Het is lastig. Ik zou zeggen dat de nieuwe reglementen niet helpen om de duur van mijn carrière in de Formule 1 te verlengen." Lees hier het hele artikel over de pensioenplannen van Max Verstappen.

