Max Verstappen heeft in duidelijke bewoordingen laten weten dat zijn pensioen in de Formule 1 dichterbij komt dan velen wellicht hopen. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat hij zijn vizier inmiddels ook op zaken buiten de koningsklasse heeft gericht en dat hij vrede heeft met een leven na de Formule 1.

Op de vraag hoe hij naar de toekomst van zijn loopbaan kijkt, is de Limburger kraakhelder. "Zeker, het is dicht bij het einde", zo stelt Verstappen vast bij de podcast Up to Speed. Hoewel hij nog altijd op het hoogste niveau acteert, geeft hij aan dat de koers die de sport vaart niet bijdraagt aan een langer verblijf in de paddock. "Het is lastig. Ik zou zeggen dat de nieuwe reglementen niet helpen om de duur van mijn carrière in de Formule 1 te verlengen, maar dat maakt niet uit. Ik ben blij met mijn carrière en kan deze gemakkelijk achter me laten. Ik heb andere projecten."

Ambities buiten de Formule 1

Onder die andere projecten valt onder meer zijn eigen GT3-team, dat dit jaar een samenwerking met Mercedes is gestart. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook in andere takken van de autosport wil zegevieren. Zo heeft hij de wens uitgesproken om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Le Mans. Deze nieuwe motivaties zorgen ervoor dat hij nog altijd competitief wil blijven, maar dan wel in een omgeving die hem meer vrijheid biedt.

Prioriteit bij de familie

Naast zijn sportieve ambities buiten de Formule 1, verschuift de prioriteit van Verstappen steeds meer naar zijn naasten. Hij vraagt zich hardop af wat de waarde van statistieken en records is op de lange termijn. "Wie kan het wat schelen als je zestig of zeventig jaar oud bent of je vier of tien titels hebt gewonnen? Ik word ouder en breng liever tijd door met mijn familie, voordat zij er niet meer zijn. Dat is iets wat ik me in de loop van de tijd heb gerealiseerd."

Een recente vakantie heeft dit gevoel bij de Red Bull-coureur alleen maar versterkt. "Toen ik aan het skiën was met een paar goede vrienden en mijn familie, besefte ik me dat het fantastisch was om meerdere dagen samen door te kunnen brengen en het leven te waarderen. Ik wil mijn leven leiden. Je leeft maar één keer en ik wil geen 25 jaar in een auto rijden. Ik wil waarderen wat er daarbuiten is. Misschien klink ik dramatisch, maar ik wil niet blijven leven om alleen maar te racen."

