Brown grapt met Norris en plakt neppe quote in pitbox: '"Ben er gewoon elke dag langs gelopen"
Brown grapt met Norris en plakt neppe quote in pitbox: '"Ben er gewoon elke dag langs gelopen"
Binnen het team van McLaren kan er ook nog wel een lolletje vanaf. Zo had McLaren een quote van Lando Norris op de muur laten zetten, wat eigenlijk helemaal geen uitspraak was van de enkelvoudig kampioen. Zak Brown duikt daarom ook met een grote glimlach op, en de regerend kampioen wordt geconfronteerd met 'zijn eigen woorden'.
Norris mag vanaf dit seizoen met startnummer één rijden na het winnen van de wereldtitel in 2025. Brown klom na het vallen van de vlag in Abu Dhabi op de boordradio met het bericht: "Is dit de kampioenschaps-hotline?" Of McLaren de constructeurstitel kan verdedigen en Norris voor het tweede jaar op rij naar kampioenschapsgoud kan grijpen, moet nog blijken. Zo wordt vooral het team van Mercedes grote kansen toegedicht in 2026.
'Dat heb ik niet gezegd'
Norris las de quote: "Ik zou niets zijn zonder mijn held Zak. Mijn kampioenschap draag ik op aan jou." De Engelsman schiet in de lach als Brown ineens om de hoek verschijnt: "Dat heb ik niet gezegd. Hoeveel heb je hun betaald om dit erop te zetten? (...) Staat dit er al de hele week? Ik ben er gewoon elke dag langs gelopen. Dat is bizar. Wijze woorden wel hoor. Ik ga het er wel gewoon afpeuteren."
Gerelateerd
Net binnen
Braziliaanse influencer geschokt na nieuws Kim en Lewis: 'Ik heb al een relatie met Hamilton'
- 2 uur geleden
- 9
Viaplay en Grand Prix Radio verlengen deal: Mol en Plooij tot en met 2028 te horen
- 23 minuten geleden
Brown grapt met Norris en plakt neppe quote in pitbox: '"Ben er gewoon elke dag langs gelopen"
- 1 uur geleden
Doornbos stelt dat Lambiase wel degelijk in trek was bij rivalen
- 2 uur geleden
- 2
F1 onthult teaser voor 2026 seizoen | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Norris staat open voor Verstappen als teamgenoot: "En Max, Max ook natuurlijk"
- Vandaag 13:53
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari