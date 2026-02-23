Binnen het team van McLaren kan er ook nog wel een lolletje vanaf. Zo had McLaren een quote van Lando Norris op de muur laten zetten, wat eigenlijk helemaal geen uitspraak was van de enkelvoudig kampioen. Zak Brown duikt daarom ook met een grote glimlach op, en de regerend kampioen wordt geconfronteerd met 'zijn eigen woorden'.

Norris mag vanaf dit seizoen met startnummer één rijden na het winnen van de wereldtitel in 2025. Brown klom na het vallen van de vlag in Abu Dhabi op de boordradio met het bericht: "Is dit de kampioenschaps-hotline?" Of McLaren de constructeurstitel kan verdedigen en Norris voor het tweede jaar op rij naar kampioenschapsgoud kan grijpen, moet nog blijken. Zo wordt vooral het team van Mercedes grote kansen toegedicht in 2026.

'Dat heb ik niet gezegd'

Norris las de quote: "Ik zou niets zijn zonder mijn held Zak. Mijn kampioenschap draag ik op aan jou." De Engelsman schiet in de lach als Brown ineens om de hoek verschijnt: "Dat heb ik niet gezegd. Hoeveel heb je hun betaald om dit erop te zetten? (...) Staat dit er al de hele week? Ik ben er gewoon elke dag langs gelopen. Dat is bizar. Wijze woorden wel hoor. Ik ga het er wel gewoon afpeuteren."

