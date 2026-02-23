RB7 vliegt in brand bij demorun Tsunoda in San Francisco
Yuki Tsunoda was afgelopen weekend namens Red Bull Racing in San Francisco aanwezig om de toegestroomde fans te trakteren op het gebrul van een V8-motor. De Japanner moest die show echter snel afbreken toen de RB7 vlam vatte.
Tsunoda zit dit seizoen niet meer in de koningsklasse; Isack Hadjar is namelijk vanaf 2026 de teamgenoot van Max Verstappen bij het Oostenrijkse topteam. De Japanner zal dit seizoen vooral een rol achter de schermen vertolken. Een onderdeel van zijn werkzaamheden zal bestaan uit het maken van simulatoruren. Daarnaast onthulde Alan Permane dat Tsunoda mogelijk ook diverse vrije trainingen voor het zusterteam van Red Bull gaat rijden. Ook neemt Tsunoda dus de demoruns voor zijn rekening, maar dat liep afgelopen weekend toch iets anders dan gepland.
RB7 vat vlam
Zo was de Japanner aanwezig in de RB7, de wagen waarmee Sebastian Vettel in 2011 de wereldtitel wist te pakken. Tsunoda wilde een donut neerzetten, maar het hoge toerental werd de wagen net iets te veel.
