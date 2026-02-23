Yuki Tsunoda was afgelopen weekend namens Red Bull Racing in San Francisco aanwezig om de toegestroomde fans te trakteren op het gebrul van een V8-motor. De Japanner moest die show echter snel afbreken toen de RB7 vlam vatte.

Tsunoda zit dit seizoen niet meer in de koningsklasse; Isack Hadjar is namelijk vanaf 2026 de teamgenoot van Max Verstappen bij het Oostenrijkse topteam. De Japanner zal dit seizoen vooral een rol achter de schermen vertolken. Een onderdeel van zijn werkzaamheden zal bestaan uit het maken van simulatoruren. Daarnaast onthulde Alan Permane dat Tsunoda mogelijk ook diverse vrije trainingen voor het zusterteam van Red Bull gaat rijden. Ook neemt Tsunoda dus de demoruns voor zijn rekening, maar dat liep afgelopen weekend toch iets anders dan gepland.

RB7 vat vlam

Zo was de Japanner aanwezig in de RB7, de wagen waarmee Sebastian Vettel in 2011 de wereldtitel wist te pakken. Tsunoda wilde een donut neerzetten, maar het hoge toerental werd de wagen net iets te veel.

Yuki Tsunoda escaped from a burning car during a San Francisco show run 🏎️ (via IG/duanellave) pic.twitter.com/2FBazp77ac — ESPN F1 (@ESPNF1) February 22, 2026

🔥 Yuki is so hot that RedBull demoted him to a reserve driver, he set the car on fire!



#F1 #RedBull #Tsunoda pic.twitter.com/eMYzxHdczZ — AutoPulseX (@AutoPulseX) February 22, 2026

Red Bull Showrun San Francisco. Yuki Tsunoda in the RB7 making some noise! pic.twitter.com/vH6hqiGGNT — DC (@BackRowLockout) February 21, 2026

🔥 Así acabó el Red Bull de Yuki Tsunoda en una exhibición en San Francisco #F1

pic.twitter.com/XM76DmNZsa — Speed Sector (@SpeedSectorF1) February 22, 2026

