Vowles onthult: 'Toen dít gebeurde schroefde Red Bull haar motor terug'
Volgens James Vowles doet Red Bull Racing er alles aan om niet in de favorietenrol van 2026 te kruipen. De teambaas van Williams Racing legt bij F1TV uit dat het Oostenrijkse team de motor heeft teruggeschroefd tijdens de testdagen, zodra rivalen begonnen te zien dat het er goed uitzag.
In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen wijzen de teams vooral naar elkaar als topfavoriet. Pierre Waché schatte in Bahrein nog in dat Red Bull ongeveer het vierde team zou zijn, maar daar zijn de concurrenten het niet mee eens. Toto Wolff liet al weten dat hij vermoedt dat Red Bull het snelste team is, en ook George Russell heeft diverse keren aangegeven dat hij rekening houdt met een sterk Oostenrijks team.
'Red Bull heeft motor teruggeschroefd'
Vowles onderschrijft die mening en stelt dat Red Bull spelletjes speelt en direct heeft ingegrepen toen de rivalen begonnen door te krijgen hoe sterk de nieuwe power unit is. "Er worden wel degelijk spelletjes gespeeld. Red Bull zag er erg goed uit totdat we het over hun motorblok hadden. Sindsdien hebben ze het niveau flink teruggeschroefd," zo opent de teambaas van Williams.
'Ferrari en Mercedes ook sterk'
Daarbij wordt Ferrari ook onder de loep genomen, dat er de afgelopen weken sterk uitzag: "Ferrari, echt goed gedaan. Ze komen met geweldige innovaties, ze boeken vooruitgang en ik denk dat ze in hun huidige vorm al zeer concurrerend zijn." Ook Mercedes krijgt de complimenten: "Mercedes, omdat ze meteen sterk begonnen en de hele dag sterk zijn gebleven. Je kunt ze niet onderschatten. Wat ik je dus wil zeggen is dat het zelfs binnen de paddock op dit moment moeilijk te zeggen is, afhankelijk van welke spelletjes er gespeeld worden met de motor en de brandstof."
Wel benadrukt Vowles dat een sterke auto in Bahrein nog helemaal niets hoeft te betekenen. Daarvoor is het circuit in Sakhir simpelweg te anders dan wat de rest van de kalender te zien krijgt: "Dus zelfs als Ferrari vandaag een race hier [Bahrein, red.] zou kunnen winnen, betekent dat niet dat ze dat in Melbourne ook zullen doen."
