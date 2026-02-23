Voor luisteraars van het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij is er goed nieuws. Grand Prix Radio heeft namelijk de samenwerking met Viaplay Nederland verlengd, waardoor fans tot en met 2028 kunnen luisteren naar het commentaar van Plooij en Mol onder de beelden.

Vanaf 2022 heeft Viaplay de uitzendrechten in Nederland overgenomen van Ziggo Sport. Dat gaat specifiek om de beeldrechten, want de radiorechten waren nog altijd in bezit van Grand Prix Radio. In 2023 had Viaplay echter de zender van Olav Mol afgetroefd en kocht het ook de radiorechten, waardoor Mol en Plooij moesten uitwijken naar België en Nederlandse luisteraars via een VPN naar het duo konden luisteren. De laatste jaren zijn echter de plooien gladgestreken tussen de twee partijen en hoewel Mol en Plooij niet als commentatoren aanwezig zijn bij de beelduitzendingen van Viaplay, zal het duo dankzij de Scandinavische partij wel de radiorechten exploiteren.

Radiorechten

Grand Prix Radio kondigt aan dat het tot en met 2028 de samenwerking verlengt met Viaplay Nederland. Volgens het bedrijf gaat het om een strategische samenwerking voor de lange termijn. "Formule 1 en Grand Prix Sportradio zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zit in ons DNA, ook nu wij ons verder ontwikkelen tot een volwaardige Sportradio. Dat we de radiorechten voor drie jaar hebben vastgelegd, is een bekroning op het werk dat de afgelopen periode is verricht. Deze overeenkomst geeft ons de ruimte om verder te investeren in kwaliteit, innovatie en bereik. De fan staat centraal, en met deze samenwerking maken we die belofte waar," zo legt Gerard Timmer uit op de site.

Viaplay ook blij met verlenging

Ook William Linders is blij met de nieuwe deal: "Wij geloven in een sterke, geïntegreerde sportbeleving. Door de radiorechten voor meerdere jaren bij Grand Prix – Sportradio onder te brengen, creëren we stabiliteit voor de markt en duidelijkheid voor de fan. Deze samenwerking versterkt onze gezamenlijke positie en biedt Formule 1-liefhebbers maximale keuzevrijheid in hoe zij de sport willen volgen."

