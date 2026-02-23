Russell met lovende woorden over Red Bull: "Dat is zeker een compliment voor hen"
Russell met lovende woorden over Red Bull: "Dat is zeker een compliment voor hen"
George Russell is van mening dat het energiebeheer van Red Bull Racing nog altijd een stuk effectiever is dan bij de concurrentie, al wil de Mercedes-coureur Melbourne afwachten voordat hij conclusies trekt.
De testweken in de Formule 1 zitten erop, wat betekent dat we in het weekend van zondag 8 maart voor het eerst weer auto's op de baan gaan zien. Dan wordt namelijk de Grand Prix van Melbourne verreden. Mercedes heeft goede testweken achter de rug en maakt een solide indruk, met name qua betrouwbaarheid van de motor. Ook Ferrari heeft hoge ogen gegooid, terwijl Red Bull Racing op lovende woorden van de concurrentie kon rekenen wat betreft de gloednieuwe krachtbron.
Russell met lovende woorden over Red Bull Racing
Ook Russell is onder de indruk: "Hun inzet [qua elektrische energie] ziet er nog steeds het beste uit op de grid", citeert Formule1.nl. "Dat is zeker een compliment voor hen en volgens mij was het voor iedereen een verrassing. Laten we even zien hoe het er in Melbourne voor staat. Ik denk dat de teams met Mercedes-motoren sinds de eerste dag in Bahrein vorige week veel verbeteringen hebben doorgevoerd, waardoor het verschil enorm is verkleind. Maar we hebben nu natuurlijk zes testdagen gehad in Bahrein; in Melbourne heb je drie uur. Dat is het belangrijkste punt van zorg."
Gerelateerd
Net binnen
Vowles onthult: 'Toen dít gebeurde schroefde Red Bull haar motor terug'
- 33 minuten geleden
Verstappen weigert vader Jos achterna te gaan: "Het is gewoon te riskant"
- 1 uur geleden
RB7 vliegt in brand bij demorun Tsunoda in San Francisco
- 2 uur geleden
VIDEO | Verstappen en Leclerc uiten zorgen over nieuwe F1-auto's | GPFans News
- 2 uur geleden
Herbert ziet in Russell kanshebber op wereldkampioenschap vanwege consistentie
- 3 uur geleden
- 8
Russell met lovende woorden over Red Bull: "Dat is zeker een compliment voor hen"
- Vandaag 08:55
- 7
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari