Jan Bolscher
George Russell is van mening dat het energiebeheer van Red Bull Racing nog altijd een stuk effectiever is dan bij de concurrentie, al wil de Mercedes-coureur Melbourne afwachten voordat hij conclusies trekt.

De testweken in de Formule 1 zitten erop, wat betekent dat we in het weekend van zondag 8 maart voor het eerst weer auto's op de baan gaan zien. Dan wordt namelijk de Grand Prix van Melbourne verreden. Mercedes heeft goede testweken achter de rug en maakt een solide indruk, met name qua betrouwbaarheid van de motor. Ook Ferrari heeft hoge ogen gegooid, terwijl Red Bull Racing op lovende woorden van de concurrentie kon rekenen wat betreft de gloednieuwe krachtbron.

Russell met lovende woorden over Red Bull Racing

Ook Russell is onder de indruk: "Hun inzet [qua elektrische energie] ziet er nog steeds het beste uit op de grid", citeert Formule1.nl. "Dat is zeker een compliment voor hen en volgens mij was het voor iedereen een verrassing. Laten we even zien hoe het er in Melbourne voor staat. Ik denk dat de teams met Mercedes-motoren sinds de eerste dag in Bahrein vorige week veel verbeteringen hebben doorgevoerd, waardoor het verschil enorm is verkleind. Maar we hebben nu natuurlijk zes testdagen gehad in Bahrein; in Melbourne heb je drie uur. Dat is het belangrijkste punt van zorg."

