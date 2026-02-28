Aston Martin en Honda hebben een moeizame start gekend van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 tijdens de wintertests in Bahrein. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt aan oplossingen. Honda heeft er vertrouwen in dat de belangrijkste technische uitdagingen met de power unit en de versnellingsbak voor de Grand Prix van China opgelost kunnen worden.

De focus ligt momenteel op de batterij. De problemen daarmee zorgden ervoor dat ze niet alleen weinig kilometers konden maken tijdens de shakedown in Barcelona, maar ook tijdens de officiële testdagen in Bahrein. Honda werkt hiervoor nauw samen met de faciliteiten in Milton Keynes en het Japanse Sakura. Er wordt momenteel vol ingezet op simulaties en het valideren van data om zowel de prestaties als de betrouwbaarheid te verbeteren. Hoewel de opstartfase zwaarder was dan verwacht, zijn de fundamentele oorzaken inmiddels geïdentificeerd en verloopt het herstelplan volgens schema, meldt Shiga Sports.

Honda richt zich op stabiliteit tijdens de eerste races

Het doel op korte termijn voor Aston Martin is om vanaf de openingsrace in Australië een stabiel en constant, competitief niveau te laten zien. De verdere optimalisatie van de krachtbron zal gedurende de eerste overzeese races worden voortgezet. Intern wordt de wedstrijd in China, het tweede weekend van 2026 op het Shanghai International Circuit op 15 maart, gemarkeerd als het moment waarop een completer en meer ontwikkeld pakket op de baan moet verschijnen. Naast de motor wordt er ook veel aandacht besteed aan de integratie en duurzaamheid van de versnellingsbak, een cruciaal onderdeel binnen de nieuwe technische cyclus.

Newey ziet potentie in chassis van de AMR26

Ondanks de opstartproblemen met de krachtbron zijn er aan de kant van het chassis positieve geluiden te horen. Adrian Newey zou tijdens een recente interne briefing hebben aangegeven dat hij er vertrouwen in heeft dat Aston Martin tegen de elfde race van dit seizoen over het sterkste chassis van het veld kan beschikken. Dat zou de Britse Grand Prix op Silverstone zijn begin juli. Hiermee onderstreept de topontwerper de langetermijnvisie van het project, ondanks het feit dat het team met een achterstand aan het seizoen begint.

