De laatste testweek als voorbereiding op het nieuwe seizoen is woensdag gestart in Bahrein. Daarbij is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen, en de meest gelezen nieuwtjes van vandaag hebben we in deze GPFans Recap even voor je samengevat.

Vandaag werd bekend dat de FIA zich toch gaat bemoeien met het gevonden slimmigheidje van Mercedes en een zogeheten e-vote gaat houden over dit controversiële onderwerp. Daarnaast staan de gezichten op onweer bij Aston Martin, na de rommelige voorbereiding op het nieuwe jaar. Max Verstappen geeft tekst en uitleg over de opmerking dat hij mogelijk snel uit de Formule 1 zal verdwijnen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 18 februari.

FIA lanceert digitale stemming voor aanpassing meetmethodes rondom Mercedes-trucje

De FIA heeft een zogeheten e-vote gelanceerd onder de motorfabrikanten over een voorgestelde wijziging in de reglementen voor de nieuwe generatie krachtbronnen. De digitale stemming richt zich specifiek op de manier waarop de compressieverhouding van de motoren wordt gemeten. Alles lezen over de stemming die de FIA over het gevonden trucje gaat houden? Klik hier!

FIA overweegt aantal sprintraces op te voeren naar twaalf per seizoen

De FIA wil een 'langgekoesterde droom van de fans' en promotors in vervulling laten gaan en onderzoekt of het mogelijk is om het aantal sprintraces op de kalender te vergroten naar twaalf per seizoen. Alles lezen over het plan van de FIA? Klik hier!

Verstappen ontkracht geruchten over vervroegd pensioen: "Ik ga gewoon door"

Max Verstappen heeft in Bahrein alle twijfels over zijn onmiddellijke toekomst in de Formule 1 weggenomen. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat fans niet bang hoeven te zijn dat hij na dit seizoen al stopt, ondanks zijn uitgesproken kritiek op de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. Lezen wat Verstappen te zeggen heeft over de pensioengeruchten? Klik hier!

'Stroll senior niet blij met gang van zaken bij Aston Martin'

Diverse insiders op de paddock, waaronder Kym Illman, melden dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll momenteel niet tevreden is over hoe het team in Bahrein voor de dag komt. Zo kampt de AMR26 met allerlei betrouwbaarheidsproblemen, naast het gebrek aan snelheid. Lezen hoe de stemming momenteel bij Aston Martin is? Klik hier!

Verstappen veegt klachten over start van tafel: "Je kan altijd vanuit de pitstraat starten"

Volgens Max Verstappen is het gedoe rondom het starten met de nieuwe wagens allemaal wat overdreven. McLaren-teambaas Andrea Stella stelde eerder deze week dat de nieuwe wagens gevaarlijke procedures kunnen opleveren, maar daar is de Nederlander het niet mee eens. Ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas begrijpen het commentaar niet. Lezen wat Hamilton, Bottas en Verstappen erover te zeggen hebben? Klik hier!

