FIA overweegt aantal sprintraces op te voeren naar twaalf per seizoen
De FIA wil een 'langgekoesterde droom van de fans' en promotors in vervulling laten gaan en onderzoekt of het mogelijk is om het aantal sprintraces op de kalender te vergroten naar twaalf per seizoen.
Sinds 2021 zijn de sprintraces onderdeel van de Formule 1-kalender. De verkorte race wordt over honderd kilometer gereden en staat inmiddels los van het overige programma van een Grand Prix-weekend. Stefano Domenicali benadrukte dat de nieuwe doelgroep fans het een prima concept vindt. De FIA geeft aan dat er inmiddels discussies zijn om het aantal sprintraces per seizoen te vergroten.
Vergroten aantal sprintraces
De gedachte achter de sprintweekenden is dat eigenlijk elke sessie ergens om draait. Niet alle fans waren in het begin overtuigd van het nieuwe concept, maar de promotors konden met het nieuwe weekend wel veel meer fans naar het circuit krijgen. De FIA legt op haar eigen site uit dat zij vooral de wens van de fans en de promotors wil onderzoeken: "Er waren discussies over de mogelijkheid om het aantal Sprint-events te verhogen tot 12, gebaseerd op de vraag naar Sprints van fans en promotors."
