Diverse insiders op de paddock, waaronder Kym Illman, melden dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll momenteel niet tevreden is over hoe het team in Bahrein voor de dag komt. Zo kampt de AMR26 met allerlei betrouwbaarheidsproblemen, naast het gebrek aan snelheid.

Het team van Adrian Newey arriveerde op de een-na-laatste dag tijdens de shakedownweek in Barcelona, waarbij het ook nog met een lagere motorstand moest rondrijden om de onderdelen te sparen. In Bahrein verliep het allemaal iets beter, al waren de problemen ook vorige week aanwezig. Zo is de wagen volgens Lance Stroll bijna vier seconden te langzaam, en wijzen Spaanse media naar oplossingen die pas in 2027 kunnen worden verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Problemen AMR26

Het gaat met name om de versnellingsbak en de power unit, waar problemen mee zijn. De krachtbron wordt geleverd door Honda, maar zou momenteel niet opgewassen zijn tegen het hoge toerental dat moet worden bereikt in de lagere versnellingen om de elektrische componenten op te wekken. Ook de versnellingsbak schijnt niet bestand te zijn tegen wat de coureurs ervan vragen. De bak wordt dit jaar voor het eerst door Aston Martin zelf geproduceerd, terwijl het team de afgelopen jaren de versnellingsbak van Mercedes afnam.

Nog geen zicht op verbeteringen

Momenteel lijkt er nog geen licht aan het einde van de tunnel te zijn bij Aston Martin, en eigenaar Stroll is vooral ontevreden over het grote verschil ten opzichte van de snelste teams. Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing staan in Bahrein telkens bovenaan de tijdenlijsten, maar Aston Martin komt nog niet aan die tijden. De Canadees verwacht dat de verschillen snel kleiner worden en dat het team rustig naar de kop van het veld kan groeien.

🚨 IMAGEN DAZN: REUNIÓN EN ASTON MARTIN 🚨



👀 Newey, Cardile, Lance y Lawrence Stroll intercambian impresiones tras las sesión de tests#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/onvLmsxQsT — DAZN España (@DAZN_ES) February 18, 2026

Gerelateerd