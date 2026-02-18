Verstappen ontkracht geruchten over vervroegd pensioen: "Ik ga gewoon door"
Max Verstappen heeft in Bahrein alle twijfels over zijn onmiddellijke toekomst in de Formule 1 weggenomen. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat fans niet bang hoeven te zijn dat hij na dit seizoen al stopt, ondanks zijn uitgesproken kritiek op de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd.
Dat laat de Nederlander weten in gesprek met De Telegraaf. De felle uithaal van Verstappen over de nieuwe, complexe generatie auto's zorgde direct voor een golf van speculatie. Hoewel de Limburger nog een contract heeft dat doorloopt tot en met 2028, werd er hardop afgevraagd of hij de motivatie nog wel kon opbrengen om door te gaan. Verstappen is echter duidelijk over zijn plannen voor de nabije toekomst en wuift de geruchten over een vervroegd pensioen resoluut weg.
Gewoon doorgaan
Ondanks de uitdagingen die de nieuwe regels met zich meebrengen, is Verstappen niet van plan om de sport nu al te verlaten. Hij geeft aan dat er heel veel moet gebeuren voordat hij echt de handdoek in de ring gooit. "Dan moet alles wel héél negatief uitpakken, maar daar is geen sprake van. Ik ga gewoon door", aldus de Red Bull-coureur. Daarmee bevestigt hij dat hij ook na dit kalenderjaar gewoon op de grid zal staan om voor de overwinningen te vechten.
Anders willen zien
Verstappen erkent dat hij als autoliefhebber moeite heeft met de huidige richting van de sport, maar dat dit zijn werkethiek niet beïnvloedt. Hij blijft een winnaar die het maximale uit elke situatie wil halen, ongeacht de regels. "Als ik iets niet leuk vind, betekent het niet dat ik het niet wil doen. Had ik het als purist of autoliefhebber liever anders gezien qua reglementen? Ja. Maar ik weet ook dat dit het is en dat ik er altijd het maximale uit wil halen", zo legt de Nederlander uit. Hij stelt dat hij simpelweg zijn eerlijke mening geeft, maar dat dit losstaat van zijn passie voor het racen zelf.
