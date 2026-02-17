Liam Lawson adviseert om de geruchten over een mogelijke romance tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian met een flinke korrel zout te nemen. Hoewel de twee de laatste tijd veelvuldig samen zijn gespot, betwijfelt de Racing Bulls-coureur of er daadwerkelijk sprake is van een relatie. Dat laat de Nieuw-Zeelander weten in gesprek met de Gypsy Tales-podcast.

De geruchtenstroom rondom de zevenvoudig wereldkampioen en de realityster bereikte de afgelopen weken een kookpunt. Het duo werd samen gezien op diverse locaties, waaronder in de Cotswolds en Parijs, maar vooral hun gezamenlijke verschijning bij de Super Bowl in Santa Clara zorgde voor de nodige speculatie. Ondanks de enorme media-aandacht blijft Lawson sceptisch over de verhalen die in de media verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

Lawson twijfelt aan echtheid

In de podcast bespreekt Lawson de impact van dergelijke geruchten op de Formule 1. "Het is eerlijk gezegd geweldig voor de sport. De sport is de afgelopen jaren zo gegroeid, ik zie niet in hoe dit slecht zou kunnen zijn", klinkt het. Toch plaatst hij grote vraagtekens bij de inhoud van de berichtgeving. "Als het echt is, is dat geweldig, ik ben blij voor ze. Maar er komt zoveel naar buiten dat niet waar is. 90 procent van wat je leest, misschien wel meer, is niet waar", aldus Lawson. De coureur wijst daarbij op de soms buitenproportionele verhalen, zoals het afhuren van volledige hotels en spa's, wat hij omschrijft als "gek".

Hamilton houdt lippen stijf op elkaar

Terwijl de buitenwereld speculeert, weigert Hamilton zelf elk commentaar op zijn privéleven. Tijdens de eerste wintertest in Bahrein, die vorige week plaatsvond, werd de Ferrari-coureur door de aanwezige media geconfronteerd met vragen over zijn bezoek aan de Super Bowl met Kardashian. Hamilton trok echter een duidelijke grens: "Het is mijn privéleven. Ik ga daar niet over praten."

Veelvuldige verschijningen

De geruchten werden gevoed door een reeks ontmoetingen die rond de jaarwisseling begon. Zo zouden de twee kort na elkaar een nieuwjaarsfeest in Aspen hebben verlaten en werden ze begin deze maand samen gezien bij een exclusief diner in Parijs. Tijdens de Super Bowl, waar de Seattle Seahawks de New England Patriots versloegen, werden ze in een privébox gespot in het gezelschap van Fanatics-CEO Michael Rubin. Hoewel ooggetuigen melden dat het duo onafscheidelijk leek, is er vanuit beide kampen nog geen officiële bevestiging gekomen over de status van hun vriendschap.