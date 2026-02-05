Ferrari heeft in Barcelona een betere indruk achtergelaten dan vooraf werd verwacht. De scharlakenrode SF-26 lijkt volgens de eerste analyses een solide basis te vormen voor het nieuwe tijdperk in de Formule 1. "De Ferrari SF-26 is gezond geboren", zo luidt de conclusie van AutoRacer na de shakedown in Spanje.

Hoewel de tijdenlijst werd aangevoerd door Lewis Hamilton, die op de laatste van de vijf testdagen een snellere ronde klokte dan de Mercedes van Kimi Antonelli en George Russell, geeft dit nog geen volledig beeld van de werkelijke krachtsverhoudingen. Hamilton reed een tijd van 1:16.348, maar hij en Charles Leclerc hebben allebei nog geen echte pushronde gedaan. De focus van de Scuderia lag volledig op het verzamelen van data en het testen van de betrouwbaarheid van de nieuwe, complexe aandrijflijn. De snelste tijd rijden zonder een pushronde te doen, is natuurlijk wel opvallend.

Focus op data in plaats van maximale snelheid

Teambaas Frédéric Vasseur heeft bevestigd dat de auto die in Barcelona in actie kwam, nog een basisversie is. Het risico om nu al tot het uiterste te gaan, was te groot, mede om schade aan vitale onderdelen te voorkomen, voordat de officiële wintertests in Bahrein beginnen. Leclerc gaf aan dat het team wel "iets meer" is gaan pushen om de limieten van de nieuwe reglementen te ontdekken, maar benadrukte dat ze in deze fase nog niet voor de maximaal haalbare performance zijn gegaan.

Grote upgradepakketten voor Bahrein en Australië

Ferrari heeft al upgrades in de pijplijn zitten voor de SF-26. Voor Bahrein, waar van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari wordt getest, staat er al een zogeheten A-spec upgrade op de planning. Deze moet de aerodynamische efficiëntie van de auto direct verbeteren en daarmee moet een volgende stap gezet worden met de actieve aerodynamica.

Ook voor de seizoensopener in Australië, die 8 maart op de agenda staat, worden er direct vernieuwingen verwacht. Ferrari zou het eerste grote upgradepakket hebben versneld. In Melbourne ligt de focus op specifieke upgrades voor de vloer en de aerodynamische oppervlakken om de downforce te stabiliseren op het circuit van Albert Park.

Kostenbesparing door hybridebrandstof

Een opvallend detail tijdens de Barcelona-shakedown was het gebruik van een hybridebrandstof. Dit is ingezet als een tussenoplossing om de kosten te beheersen, als opstap naar de echte synthetische brandstoffen die later dit vanaf Australië verplicht worden. De Shell e-fuel waar tijdens de winterstop veel over werd gesproken, hebben we dus nog niet in actie gezien. Het is onderdeel van een bredere strategie om de ontwikkelingskosten van de nieuwe krachtbronnen binnen de perken te houden, terwijl de sport toewerkt naar een volledig fossielvrije toekomst.