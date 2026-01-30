Lewis Hamilton heeft de eerste Formule 1-testweek in Barcelona op de valreep afgesloten als snelste man. De Ferrari-coureur klokte op de slotdag een onofficiële beste tijd van 1:16.348 en was daarmee sneller dan de tijd die George Russell donderdag neerzette. Max Verstappen reed ook weer op vrijdag en sloot de dag als vijfde af.

Hamiltons indrukwekkende ronde, neergezet in de slotfase van de test, was de snelste van de gehele vijfdaagse shakedown. Hij was daarmee 0.097 seconden sneller dan de 1:16.445 die Mercedes-coureur Russell een dag eerder liet noteren. De zevenvoudig wereldkampioen, die op vrijdagmiddag het stuur overnam van teamgenoot Charles Leclerc, voltooide 'slechts' 63 ronden, maar was dus wel op snelheid. Dat is natuurlijk een welkome opsteker voor Hamilton, die van 2025 het eerste jaar uit zijn loopbaan maakte zonder podiumplek in een Grand Prix. De auto reageert volgens hem "voorspelbaarder", wat een solide basis lijkt voor verdere ontwikkeling richting de seizoensopener in Australië.

McLaren toont snelheid

Achter Hamilton eindigde McLaren-coureur Lando Norris de dag als tweede met een tijd van 1:16.594, na 83 ronden te hebben gereden. Norris nam op vrijdagmiddag de MCL40 over van Oscar Piastri, die eerder op de dag een 1:17.446 noteerde en daarmee vierde werd. McLaren koos ervoor de eerste twee testdagen over te slaan om de ontwikkelingstijd te maximaliseren. Hoewel de snelheid over één ronde "indrukwekkend" wordt genoemd, kende het team ook tegenslag: Piastri's programma op donderdag werd vroegtijdig beëindigd door een probleem met het brandstofsysteem, wat resulteerde in een achterstand in dataverzameling. Norris merkte op dat de nieuwe auto "echt als een McLaren voelt".

Verstappen productief

Verstappen keerde op vrijdag terug op de baan voor Red Bull Racing, nadat het team sinds het ongeluk van Isack Hadjar op dag twee niet meer in actie was gekomen. De Nederlander, die dit seizoen met startnummer 3 rijdt, was op Pierre Gasly na (160 rondjes) de meest productieve coureur van de dag met 118 ronden en eindigde als vijfde op de tijdenlijst (1:17.586). De focus bij Red Bull lag vooral op dataverzameling en het begrijpen van het innovatieve en "extreme" ontwerp van de sidepods en vloerranden van de RB22. Fernando Alonso maakte zijn eerste opwachting in de F1 2026-test met de opvallende Aston Martin AMR26. Hij voltooide 49 ronden en eindigde als elfde, één plek voor Valtteri Bottas van Cadillac. Mercedes en Racing Bulls namen niet deel aan de vrijdagse sessie, omdat zij hun maximaal toegestane drie testdagen op donderdag al hadden voltooid. De teams verplaatsen zich nu naar Bahrein voor de volgende officiële testdagen, die plaatsvinden van 11 tot 13 februari en van 18 tot 20 februari, alvorens het seizoen op 8 maart in Australië van start gaat.

