Red Bull reageert op verhalen 'illegale' motor, Verstappen-bom in F1 staat op barsten | GPFans Recap

De derde van vijf F1-testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Ieder Formule 1-team mag op slechts drie van de vijf testdagen in actie komen, en op deze woensdag waren het er zes die de baan op gingen. Mercedes was het snelst en legde de meeste kilometers af. In totaal deden Kimi Antonelli en George Russell 183 ronden. Waar Antonelli een tijd van 1:17.362 neerzette, moest Russell genoegen nemen met een 1:17.580. Lando Norris en McLaren zagen we voor het eerst in de shakedown in Spanje. De regerend wereldkampioen voltooide 77 ronden met een beste tijd van 1:18.307. Alpine bezette met haar twee coureurs P4 en P5, en Haas, Racing Bulls en Audi namen in die volgorde posities zes tot en met acht in.

'Red Bull laat van zich horen omtrent vermeend trucje met nieuwe F1-motor'

Insiders van Red Bull Racing zouden stellig ontkennen dat de Oostenrijkse formatie gebruikmaakt van een soortgelijk trucje met de motor als het team van Mercedes. Dat meldt De Telegraaf. "Andere fabrikanten hebben daarover geklaagd bij de autosportfederatie", leest het. "In verschillende media is gemeld dat ook Red Bull dat trucje zou gebruiken, maar dat wordt door insiders in alle toonaarden ontkend." Lees hier het hele artikel over het gedoe rondom de compressieverhouding.

Hamilton gematigd positief na 'solide' eerste dag: "Maar heel, heel veel werk te doen"

Lewis Hamilton heeft zijn eerste officiële testkilometers voor Scuderia Ferrari achter de rug. Op de tweede testdag van de Formule 1-testweek in Barcelona, op dinsdag 27 januari 2026, sprak de Brit positief over de productiviteit van zijn nieuwe team, ondanks de wisselvallige omstandigheden en onderbrekingen. "Volgens mij hebben we 121 ronden verreden, ondanks de nattige omstandigheden en de rode vlag. Dat is heel solide", aldus Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich trots op de inspanningen in de fabriek en de hoeveelheid data die verzameld is. Lees hier het hele artikel over de reactie van Lewis Hamilton.

Gekkenhuis tijdens silly season in de F1? 'Verstappen kan alles laten ontploffen'

Met een groot aantal aflopende contracten kan het silly season dit jaar in de Formule 1 zomaar eens chaos worden. In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespraken presentator Sebastiaan Kissing en verslaggever Jan Bolscher de situatie. Bolscher verwacht dat Max Verstappen de sleutel tot de transfermarkt in handen zal hebben. "Vorig jaar waren er veel geruchten, maar die gesprekken met Mercedes zijn echt gevoerd. Dat was geen gerucht", trapte Bolscher af. "Ze spraken echt over een overstap, maar uiteindelijk besloot Verstappen om in ieder geval in 2026 bij Red Bull te blijven. Wij denken omdat hij dan even de kat uit de boom kan kijken. Waar staat Red Bull, waar staat Mercedes, waar staat Ferrari?" Lees hier het hele artikel over de grote rol van Max Verstappen tijdens silly season.

Mercedes wijkt af van de standaard bij bevestiging actieve aerodynamica

Vanaf komend seizoen is het Drag Reduction System (DRS) verdwenen en vervangen door actieve aerodynamica. De achtervleugel heeft in de basis dezelfde functie als onder het oude DRS-systeem, maar de voorvleugel doet vanaf 2026 ook mee aan het reduceren van drag. Op de rechte stukken kunnen de coureurs de vleugels openen, waardoor er minder luchtweerstand is en een hogere topsnelheid kan worden bereikt. In de bochten sluiten de vleugels weer voor de benodigde neerwaartse druk. Het team van Mercedes heeft de benadering van actieve aerodynamica anders geïnterpreteerd dan de overige teams. Lees hier het hele artikel over de aparte voorvleugel van Mercedes.

'Ferrari test als eerste met aero-modus die DSQ's als McLaren in Vegas moet voorkomen'

Er kwamen op de tweede dag van de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya slechts twee teams in actie: Ferrari en Red Bull Racing. Vanwege de voorspelde regen besloten een boel teams om niet naar buiten te gaan. De natte weersomstandigheden hebben de Scuderia wel de kans gegeven om één van de drie modi van de actieve aerodynamica uit te proberen. Het gaat om de 'gedeeltelijke' modus die speciaal is voor sessies en races in de regen. Het moet voorkomen dat er diskwalificaties gebeuren, zoals bij McLaren in Las Vegas, dat er nare crashes gebeuren en dat de auto's plotseling zonder elektrisch vermogen komen te zitten. Lees hier het hele artikel over de door Ferrari geteste aero-modus.

McLaren verklaart late start aan F1-shakedown, Norris reageert: "Dit is ons doel"

De wintertest in Spanje duurt vijf dagen, maar ieder Formule 1-team mag op slechts drie dagen in actie komen. McLaren heeft voor de laatste drie dagen van de week gekozen, en ze hebben uitgelegd waarom ze niet op maandag of dinsdag de baan opgingen, zoals Red Bull: "We zijn twee dagen bezig geweest met finetunen en voorbereiden om er zeker van te zijn dat de MCL40 in de best mogelijke staat was om de tijd op de baan te maximaliseren gedurende de drie toegestane dagen", klonk het tegenover onder andere GPFans. Lando Norris en ontwerper Rob Marshall vertelden over hoe hun eerste testdag verliep. Lees hier het hele artikel over de eerste indrukken van McLaren en Lando Norris.

