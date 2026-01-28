Lewis Hamilton heeft zijn eerste officiële testkilometers voor Scuderia Ferrari achter de rug. Op de tweede testdag van de Formule 1-testweek in Barcelona, op dinsdag 27 januari 2026, sprak de Brit positief over de productiviteit van zijn nieuwe team, ondanks de wisselvallige omstandigheden en onderbrekingen. "Volgens mij hebben we 121 ronden verreden, ondanks de nattige omstandigheden en de rode vlag. Dat is heel solide", aldus Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich trots op de inspanningen in de fabriek en de hoeveelheid data die verzameld is: "Ik ben heel trots op iedereen in de fabriek, voor het krijgen van de auto op dit punt. We hebben vandaag veel informatie verzameld. We hebben nog heel, heel, heel veel werk te doen, maar het was een goede eerste dag", zo sprak Hamilton zijn woorden, doelend op de nieuwe 2026-reglementen waar iedereen nog aan moet wennen.

Ferrari meest productief op natte baan

Ferrari was de meest productieve formatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Samen met teammaat Charles Leclerc - de Monegask kwam in de ochtend tot 64 ronden - kwam Hamilton in de gloednieuwe SF-26 tot een indrukwekkend totaal van 121 ronden. Hamilton nam het stuur over in de middagsessie en kwam zelf tot 57 ronden, maar reed deze vrijwel allemaal op full wet en intermediate banden, vanwege de aanhoudende regen. De betrouwbaarheid van de auto was goed, met geen noemenswaardige technische problemen.

Wisselvallig weer en rode vlaggen

De testdag werd gekenmerkt door wisselvallig weer. Waar het in de ochtend nog droog begon, begon het rond het middaguur te regenen, waardoor het grootste deel van de middagsessie op een natte baan verreden moest worden. Dit zorgde ook voor onderbrekingen. Max Verstappen zorgde vroeg in de ochtend voor een korte rode vlag door een uitstapje in de grindbak, terwijl Isack Hadjar later op de dag een zware crash maakte in bocht 14, wat aanzienlijke schade aan de Red Bull RB22 opleverde. Ondanks deze incidenten wist Hamilton zijn programma grotendeels af te werken.

Grootste uitdaging in carrière

De overstap naar de 2026-auto's, met ingrijpende nieuwe technische reglementen en 50% elektrisch vermogen, noemt Hamilton zelf de grootste technische uitdaging uit zijn carrière. De focus zal liggen op het managen van de nieuwe hybride motoren en de actieve aerodynamica, waarbij vleugels op het rechte stuk automatisch van stand veranderen.

