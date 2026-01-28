McLaren verklaart late start aan F1-shakedown, Norris reageert: "Dit is ons doel"

Het mocht even duren, maar eindelijk hebben we McLaren en Lando Norris in actie gezien. Ze maakten hun eerste kilometers tijdens de woensdag van de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De regerend wereldkampioen deelde zijn eerste reacties evenals McLaren-ontwerper Rob Marshall.

De wintertest in Spanje duurt vijf dagen, maar ieder Formule 1-team mag op slechts drie dagen in actie komen. McLaren heeft voor de laatste drie dagen van de week gekozen, en ze hebben uitgelegd waarom ze niet op maandag of dinsdag de baan op gingen, zoals Red Bull: "We zijn twee dagen bezig geweest met finetunen en voorbereiden om er zeker van te zijn dat de MCL40 in de best mogelijke staat was om de tijd op de baan te maximaliseren gedurende de drie toegestane dagen", klonk het tegenover onder andere GPFans. Norris legde 77 ronden af en zette een 1:18.307 als snelste tijd neer, goed voor de derde positie. Oscar Piastri neemt de McLaren op donderdag over.

Surrealistisch moment om nummer 1 op de auto te hebben

"Het voelde geweldig om weer op het circuit te zijn en nummer 1 op de auto te zien, wat voor mij een surrealistisch moment was", begon Norris over zijn indrukken van de woensdag. "De eerste keer dat onze auto volgens de nieuwe reglementen op het circuit reed, was een belangrijk moment voor het hele team. Mijn dank gaat uit aan iedereen die ons hier gebracht heeft. Het was een productieve en positieve eerste dag. Ons doel was om een ​​eerste indruk van de nieuwe auto te krijgen, te controleren of alle systemen werken en wat basisdata te verzamelen voor de engineers. Bij elke reglementswijziging kost het tijd om alles uit te zoeken, maar ik ben tevreden over hoe de dag is verlopen en ik kijk ernaar uit om vrijdag meer ronden te rijden."

McLaren-ontwerper vond reglementswijziging een enorme uitdaging

Marshall liet ook van zich horen: "Onze eerste dag op het circuit hier in Barcelona was zeer productief en de MCL40 presteerde goed. Onze belangrijkste focus lag op het testen van de auto, het verzamelen van zoveel mogelijk data en het beter begrijpen van het rijgedrag, aangezien er bij nieuwe reglementen een compleet nieuwe auto horen", vertelde de Brit. "Vanuit het oogpunt van design waren de nieuwe reglementen een enorme uitdaging, dus het was geweldig om de auto voor het eerst uit de garage te zien rollen. We hebben een beter inzicht gekregen in de systemen van de auto en gezien hoe componenten op het circuit samenwerken. Daarnaast hebben we belangrijke feedback van de coureur gekregen, nu Lando de auto zelf achter het stuur heeft gezeten. Deze basiskennis zal ons helpen in Bahrein, waar we ons meer zullen richten op het perfectioneren van de afstelling. Al met al was het een goede dag en we kijken ernaar uit om Oscar morgen in de auto te zien."

