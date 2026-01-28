Insiders van Red Bull Racing zouden stellig ontkennen dat de Oostenrijkse formatie gebruikmaakt van een soortgelijk trucje met de motor als het team van Mercedes. Dat meldt De Telegraaf.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is nog maar net begonnen, maar de eerste grote controverse is inmiddels al weken het onderwerp van gesprek. Eerder deze winter kwam het nieuws naar buiten dat er een conflict tussen de motorfabrikanten in de Formule 1 is ontstaan over de interpretatie van de nieuwe regelgeving. Mercedes – en ook Red Bull Racing werd genoemd – zou een manier hebben gevonden om de bepalingen van punt 5.4.3 in de reglementen te omzeilen. Hierin staat geschreven dat de compressieverhouding van de cilinders op 16:1 moet liggen. Meerdere motorfabrikanten hebben sindsdien een front gevormd en hun beklag gedaan bij de FIA.

Motortrucje Mercedes

Het team van Mercedes zou een manier hebben gevonden om deze verhouding tijdens het rijden te verhogen naar 18:1, wat ruim tien pk extra op zou leveren. De krachtbronnen van de nieuwe auto's worden door de FIA getest bij kamertemperatuur. Een verhoging tijdens het rijden zou volgens het motorsportorgaan in eerste instantie dus geen probleem zijn. Maar meerdere motorleveranciers kunnen zich hier niet in vinden, zo is inmiddels overduidelijk. De autosportfederatie voert inmiddels gesprekken met de verschillende fabrikanten om tot een oplossing te komen.

Red Bull Racing weet van niets

Zoals gezegd werd in veel media geschreven dat Red Bull Racing gebruik zou maken van hetzelfde trucje, en zich daarom niet zou aansluiten bij het beklag van de andere fabrikanten. Volgens De Telegraaf wordt dit door de renstal zelf stellig ontkend: "Andere fabrikanten hebben daarover geklaagd bij de autosportfederatie", leest het. "In verschillende media is gemeld dat ook Red Bull dat trucje zou gebruiken, maar dat wordt door insiders in alle toonaarden ontkend.

