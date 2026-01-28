Het team van Mercedes heeft de benadering van actieve aerodynamica anders geïnterpreteerd dan de overige teams, zo blijkt uit foto’s van de testdagen in Barcelona. Het Duitse team heeft de bevestiging van de neus op één van de flap-elementen van de voorvleugel geplaatst, terwijl de andere teams dit op de hoofdvleugel hebben gedaan.

Vanaf komend seizoen is het Drag Reduction System (DRS) verdwenen en vervangen door actieve aerodynamica. De achtervleugel heeft in de basis dezelfde functie als onder het oude DRS-systeem, maar de voorvleugel doet vanaf 2026 ook mee aan het reduceren van drag. Op de rechte stukken kunnen de coureurs de vleugels openen, waardoor er minder luchtweerstand is en een hogere topsnelheid kan worden bereikt. In de bochten sluiten de vleugels weer voor de benodigde neerwaartse druk.

Bevestiging

De FIA heeft voorgeschreven dat er vanaf dit seizoen gebruik moet worden gemaakt van actieve aerodynamica, maar heeft enige vrijheid gelaten wat betreft de bevestiging hiervan. Zo heeft het team van Red Bull Racing (Racing Bulls) er bijvoorbeeld voor gekozen het onderdeel dat de rotatie van de vleugels aanstuurt met twee stangen op de hoofdplaat van de voorvleugel te monteren. Ook de meeste andere teams hebben voor deze optie gekozen.

Mercedes kiest andere koers

Mercedes wijkt hier echter van af. Bij hen is de bevestiging van het onderdeel dat de vleugels roteert niet op de hoofdplaat, maar aan het flap-element erboven gemonteerd. Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid ervan in feite beperkt. "Een keuze die ingaat tegen de trend van alle andere teams die tot nu toe zijn gezien, die ervoor kozen de neus aan de hoofdvleugel te koppelen om twee flap-elementen te kunnen laten draaien," schrijft de Italiaanse tak van Motorsport.com erover.

