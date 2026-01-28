Er kwamen op de tweede dag van de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya slechts twee teams in actie: Ferrari en Red Bull Racing. Vanwege de voorspelde regen besloten een boel teams om niet naar buiten te gaan. De natte weersomstandigheden hebben de Scuderia wel de kans gegeven om één van de drie modi van de actieve aerodynamica uit te proberen.

De chassis en power units zijn volledig anders voor het Formule 1-seizoen van 2026. Een van de innovatieve toevoegingen van de nieuwe reglementen is de actieve aerodynamica. De voor- en achtervleugel komen plat te liggen op de rechte stukken en komen omhoog voor de bochten om downforce te genereren. Waar het eerst X-modus en Y-modus heette, wordt het tegenwoordig 'rechte stuk'-modus en 'bochten'-modus genoemd, zodat het makkelijker te begrijpen is voor de fans. De FIA was echter bang voor de gevolgen, als er bijvoorbeeld plotseling een regenbui over het circuit trekt of als de grip onverwachts verdwijnt.

Verkeerde modus kan leiden tot diskwalificaties of crashes

De 'gedeeltelijke'-modus die afgelopen december in het sportief reglement werd onthuld, moet de oplossing bieden. Eerst was het plan voor 2026 dat de wedstrijdleiding de 'rechte stuk'-modus zou deactiveren uit veiligheid bij nat weer, zoals dat gebeurde met de DRS. Maar als de auto's constant in 'bochten'-modus staan, wordt er op de rechte stukken veel meer downforce gegenereerd dan teams kunnen anticiperen.

Een soortgelijke situatie vond plaats in Las Vegas, toen de McLarens werden gediskwalificeerd, omdat de rijhoogte verkeerd was ingecalculeerd. De plank slijt dan namelijk meer dan verwacht, omdat de vloer dichter tegen het asfalt zit. Tevens kan constant in 'bochten'-modus rijden ervoor zorgen dat de batterij te snel leeg raakt en er geen elektrisch vermogen meer is, vanwege de hoeveelheid drag of luchtweerstand.

Alleen de 'rechte stuk'-modus in regenraces gebruiken lijkt ook geen mogelijkheid. Simulaties van de teams toonden aan dat zelfs door flauwe bochten de auto's volledig konden ondersturen en crashen.

Ferrari test 'gedeeltelijke'-modus

Met de 'gedeeltelijke'-modus heeft de FIA een compromis kunnen vinden. De achtervleugel blijft in natte omstandigheden in 'bochten'-modus staan, terwijl de voorvleugel in 'rechte stuk'-modus staat. Vanwege de regen op het circuit van Barcelona, heeft Ferrari hier al een boel kilometers mee kunnen maken met Charles Leclerc en Lewis Hamilton, zo heeft de Italiaanse tak van Motorsport.com laten weten. Het is niet bekend of Red Bull dit trucje ook heeft geprobeerd in de regen. Alle andere teams proberen zoveel mogelijk kilometers te maken in droge omstandigheden.

Ferrari legde op de dinsdag meer dan 110 ronden af. Leclerc zette in de regen een snelste tijd neer van 1:32.088. Hamilton deed de middagsessie op de gladde baan en klokte uiteindelijk een 1:32.872.

