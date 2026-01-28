Sky Sports-analist Karun Chandhok heeft zijn zorgen geuit over de "alarmerende situatie" van Lewis Hamilton bij Ferrari, nu de wereld in de Formule 1 zich midden in de eerste testfase voor het revolutionaire 2026-seizoen bevindt. Volgens de analist gaat er, ondanks Hamiltons hoop op een goed jaar, "nu al iets fout" bij de Scuderia. En dat heeft alles te maken met de race-engineer van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton trapte gisteren af in de middagsessie van de besloten testweek in Barcelona met de nieuwe SF-26, nadat Charles Leclerc eerder op de dag de eerste meters had gemaakt. Opvallend was dat Hamilton hierbij werd bijgestaan door Bryan Bozzi, de vaste engineer van Charles Leclerc, en niet door een reeds aangestelde nieuwe engineer. De samenwerking met Riccardo Adami, de engineer van Hamilton in het moeizame 2025-seizoen, is opgezegd na herhaaldelijk stroeve communicatie. Adami is inmiddels overgeplaatst naar de Ferrari Driver Academy.

Gemiste kans voor vertrouwensband

Chandhok spreekt van een "grote fout" van Ferrari. De analist begrijpt niet waarom Hamilton tijdens deze belangrijke tests nog niet met een vaste nieuwe race-engineer werkt. Volgens hem is het een "gemiste kans" om direct een cruciale vertrouwensband op te bouwen: "Ik vind het best verwarrend dat we nu op dit punt zijn, we zijn begonnen met testen, en het opbouwen van die relatie is nog niet eens begonnen. Dat gebeurt ook nog eens na een seizoen dat niet zo goed was", aldus Chandhok. Hij had liever gezien dat de nieuwe engineer al tijdens simulator- en TPC-tests was geïntroduceerd.

Alhoewel er sterke aanwijzingen zijn dat de voormalige McLaren-engineer Cedric-Michel Grosjean de beoogde nieuwe man is voor Hamiltons auto nummer 44, zit hij momenteel nog in zijn 'gardening leave', wat de officiële aankondiging vertraagt. Ferrari heeft inmiddels laten weten dat de definitieve aanstelling op korte termijn, maar in ieder geval voor de start van het seizoen in Australië in het weekend van 6 tot 8 maart, bekend zal worden gemaakt.

'Make-or-Break' jaar voor Hamilton

Chandhok bestempelt 2026 als een "make-or-break"seizoen voor de relatie tussen Hamilton en Ferrari. Na een teleurstellend 2025 zonder podiumplaatsen, waarschuwt hij dat het "droomscenario snel in een nachtmerrie kan veranderen", als de nieuwe SF-26 niet direct competitief blijkt: "De druk zal enorm zijn. Als de auto niet goed is, zal Ferrari graviteren naar Charles [Leclerc], als Lewis hem niet meteen verslaat. De enige manier om het team echt achter je te krijgen, is je teammaat op de baan verslaan."

Ondanks de zorgen van de analist, heeft Hamilton zelf zich positief uitgelaten over de nieuwe SF-26 na zijn eerste kilometers op Fiorano en sprak hij van een "intense maar productieve" testdag in Barcelona. Hij prees de betrouwbaarheid van de auto als een "solide basis".