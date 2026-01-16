Isack Hadjar krijgt dit jaar de taak om de vloek van het tweede Red Bull-zitje te doorbreken. Zijn doel voor het F1-seizoen van 2026, als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, is dan ook duidelijk.

Hadjar werd vicekampioen in de FIA Formule 2 in 2024 en dat leverde hem een stoeltje op bij Racing Bulls. Hij crashte in de opwarmronde van de seizoensopener in Australië en was in tranen, maar hij kwam sterk terug en eindigde als twaalfde in het wereldkampioenschap na onder andere een podiumresultaat in de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De jonge Fransman heeft de promotie richting het Red Bull-hoofdteam gekregen, nadat Yuki Tsunoda erg teleurstellend presteerde in 2025.

Hadjar geniet van nieuwe livery

"Hoe de auto glanst... Tijdens nachtraces zal deze erbovenuit springen", begon Hadjar over de nieuwe kleurstelling, die afgelopen nacht in Detroit werd onthuld. Hij kijkt uit naar het aankomende seizoen. "Ik maak al jaren deel uit van de Red Bull-familie, sinds ik mijn handtekening had gezet als kind. Het team is niet compleet nieuw voor mij, ik heb ook al vrije trainingen met Red Bull mogen doen, toen ik nog Formule 2 deed. Ik heb het geluk dat ik niet iedereen voor het eerst hoef te ontmoeten, er zijn een boel bekende gezichten."

© Red Bull Content Pool

Hadjar wil dit jaar een Grand Prix winnen

"Laurent [Mekies] kende ik natuurlijk al, maar ook een aantal van de monteurs. Daarnaast ben ik zo vroeg mogelijk naar de fabriek [in Milton Keynes] gegaan om ervoor te zorgen dat ik me zo snel mogelijk kan aanpassen en in een ritme kan komen", aldus Hadjar, die vervolgens gevraagd werd naar zijn doelen voor 2026. "Een allereerste overwinning, dat zou mooi zijn."

