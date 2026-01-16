Verstappen krijgt lachers op de hand tijdens Ford-presentatie: "Willen jullie mijn kont zien?"

Als we Max Verstappen op een podium zien, weten we dat er een grapje gaat komen. Dat was tijdens de lancering van Red Bull Racing en Ford niet anders. Daar wist de viervoudig wereldkampioen het weer heerlijk ongemakkelijk te maken.

Red Bull heeft besloten de livery aan te passen voor het F1-seizoen van 2026. De afgelopen jaren introduceerde de Oostenrijkse formatie steeds een donkerblauw die mat was, waardoor het bijna zwart leek. Qua kleurstelling kwam de Red Bull daarom niet goed uit de verf, maar dit jaar wordt dan anders. De hagelnieuwe RB22 heeft een lichtere, glanzende blauw gekregen. De teamkleding is tevens aangepast en hoort bij de nieuwe kleuren van de auto. Verstappen stond in de spotlight om het aan alle aanwezigen te laten zien.

Verstappen krijgt lachers op de hand tijdens Ford-presentatie

"Iedereen kijkt heel erg uit naar het nieuwe seizoen, ik ook", vertelde Verstappen in Detroit. "Zoals je kunt zien, zijn de kleuren een beetje veranderd." Naast dat het mat blauw verdwenen is en we glanzend blauw op de nieuwe Red Bull-wagen zien, is ook de teamkleding veranderd met een lichter blauw.

Gevraagd door presentatrice Nicole Briscoe of hij even een rondje wilde draaien voor het publiek, zodat ze goed het teamwear konden zien, reageerde Verstappen: "Willen jullie mijn kont zien?" Onder luid gejuich en gelach draaide de Limburger ongemakkelijk een rondje.

Verstappen wil het momentum van de slotfase van 2025 voortzetten naar 2026: "Het is altijd beter om zo'n einde van het seizoen mee te maken. Iedereen is heel gemotiveerd, iedereen is er klaar voor en we kunnen niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen."

