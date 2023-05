Marko zag Verstappen een lesje leren aan Pérez, 'Honda mikt op deal met Aston Martin' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 10 mei 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inmiddels is de storm rondom de Grand Prix van Miami een beetje gaan liggen maar er valt natuurlijk nog altijd het één en ander te bespreken. Helmut Marko gaf te kennen dat de verhoudingen binnen Red Bull Racing na de race in Florida weer eens duidelijk zijn geworden. Daarnaast kwam het bericht naar buiten dat Honda zou denken aan een samenwerking met Aston Martin.

Marko over verhoudingen binnen Red Bull na zege Verstappen Miami: "Was altijd al duidelijk"

Helmut Marko vertelt dat Max Verstappen afgelopen zondag in Miami iedereen, inclusief teammaat Sergio Pérez, een lesje heeft geleerd. Volgens de Oostenrijker is het dan ook duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen liggen. Verstappen ving de race op het Miami International Autodrome aan vanaf de negende plaats, nadat hij op zaterdag tijdens de kwalificatie de dupe werd van een late rode vlag na de crash van Charles Leclerc.

'Honda heeft pijlen gericht op samenwerking met Aston Martin vanaf 2026'

Het Japanse Honda was nog altijd op zoek naar een geschikte partner vanaf het 2026-seizoen en daarvoor lijkt het uitgekomen te zijn bij Aston Martin, zo melden bronnen aan The Race. Hoewel de motorfabrikant een prima relatie met Red Bull Racing kent, heeft het Oostenrijkse team voor Ford gekozen vanaf het nieuwe motorreglement en dus moest Honda op zoek naar een nieuwe afnemer.

Russell wil met FIA in gesprek over spanning in F1: "Tijd om de volgende stap te zetten"

George Russell heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij van de FIA regelwijzigingen wil zien om de Formule 1 spannender te maken, zowel tijdens races als in het algemeen. Dit kan volgens de Brit op meerdere manieren. Russell versloeg vorig jaar teamgenoot Lewis Hamilton in zijn directe strijd met zijn landgenoot, maar kwam niet in de buurt van de twee auto's van Red Bull. Dit jaar was er hoop bij Mercedes dat dit wel zou gebeuren, maar het gat is eigenlijk alleen maar groter geworden.

Kelly Piquet geniet daags na Verstappen-zege op het strand in Miami

Kelly Piquet heeft het er maar even van genomen op de dag nadat Max Verstappen de overwinning pakte op het Miami International Autodrome. Nadat ze die avond de bloemetjes buiten hadden gezet, genoot de Braziliaanse vriendin van de Nederlander de dag erna op het strand van de befaamde stad in Florida.

Verstappen reageert op complimenten Alonso tijdens race richting Stroll: "Levenscoach"

Fernando Alonso is door Max Verstappen na het raceweekend in Miami omschreven als een 'life-coach'. Dit zei Verstappen nadat Alonso een opmerkelijk vermogen toonde om zich niet alleen op zijn eigen race te richten, maar ook op die van zijn teamgenoot Lance Stroll.