Redactie

Woensdag 10 mei 2023 15:23

Kelly Piquet heeft het er maar even van genomen op de dag nadat Max Verstappen de overwinning pakte op het Miami International Autodrome. Nadat ze die avond de bloemetjes buiten hadden gezet, genoot de Braziliaanse vriendin van de Nederlander de dag erna op het strand van de befaamde stad in Florida.

Verstappen wist zondag op het asfalt in Miami zijn derde overwinning van het seizoen te boeken. De Nederlander moest door pech in de kwalificatie zijn tocht beginnen vanaf P9, maar dat weerhield de wereldkampioen er niet van om zijn acht voorliggers - inclusief teamgenoot Sergio Pérez - te grazen te nemen en met de zege aan de haal te gaan in de Sunshine State. Door de overwinning breidt Verstappen zijn voorsprong op zijn Mexicaanse belager uit naar veertien punten in het wereldkampioenschap.

Bloemetjes buiten

Na afloop was er natuurlijk reden voor een feestje en waar kan je dat nu beter doen dan op een plek in Miami? Eerder maakten we al melding van een luxe diner van Verstappen, Piquet, Martin Garrix en elf andere vrienden. Het gezelschap bezocht een Grieks Michelinster restaurant in Miami en ging daar aan het feesten. Men genoot van cocktails en het heerlijke eten en pas na één uur in de nacht besloot de Verstappen-entourage het pand te verlaten. Een goede en verdiende manier om de mooi zege in Miami te vieren.

Miami Beach

Daags na het feestje heeft Piquet besloten om even lekker uit te brakken van de cocktails op Miami Beach. Scherpe fotografen hebben de Braziliaanse schone in het vizier gekregen en een aantal foto's geschoten van de vriendin van Verstappen. Het lijkt erop dat de kater Verstappen nét iets te veel is geweest, want op de foto's is de Nederlander nergens te bekennen. Piquet geniet op haar beurt - gehuld in een witte bikini - van het heerlijke Amerikaanse zonnetje.