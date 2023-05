Lars Leeftink

Woensdag 10 mei 2023 12:49

George Russell heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij van de FIA regelwijzigingen wil zien om de Formule 1 spannender te maken, zowel tijdens races als in het algemeen. Dit kan volgens de Brit op meerdere manieren.

Russell versloeg vorig jaar teamgenoot Lewis Hamilton in zijn directe strijd met zijn landgenoot, maar kwam niet in de buurt van de twee auto's van Red Bull. Dit jaar was er hoop bij Mercedes dat dit wel zou gebeuren, maar het gat is eigenlijk alleen maar groter geworden. Russell liet al vaker dit seizoen merken dat hij denkt dat Red Bull nog niet tot het maximale gaat en zeker niet alles uit de RB19 haalt. Volgens de Brit moet de sport spannender worden, en kan dit via regelwijzigingen.

Russell wil verandering zien

Tijdens de persconferenties in Miami liet de Brit doorschemeren dat hij veranderingen wil zien om zo voor meer spektakel te zorgen en teams dichter in de buurt van Red Bull Racing en racezeges te brengen. "Simpele dingen, zoals meer bandendegradatie, kunnen het racen al spannender maken. Uiteindelijk willen we allemaal de best mogelijke, spannende, races rijden." Toch laat de jonge Brit het niet bij alleen deze voorzetjes. Russell weet namelijk nog meer manieren waarop de sport spannender kan worden gemaakt.

DRS

In Bakoe en Miami werd ook duidelijk dat het vormen van DRS-treinen tijdens de race een probleem is. Russell wil hier verandering in zien komen. "Wat betreft de DRS zijn we de verkeerde weg ingeslagen. We gaan het hier met de FIA over hebben, want we willen kunnen racen, zoals we met elkaar vochten tijdens het go-karten, toen aërodynamica geen rol speelde. Dat is de ultieme droom.” Ondanks dat de Brit wel inziet dat er stappen zijn gezet, wil hij nog meer verbetering zien. "Het is een goede stap, maar het is nu tijd om de volgende te zetten."