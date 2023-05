Remy Ramjiawan

Het Japanse Honda was nog altijd op zoek naar een geschikte partner vanaf het 2026-seizoen en daarvoor lijkt het uitgekomen te zijn bij Aston Martin, zo melden bronnen aan The Race. Hoewel de motorfabrikant een prima relatie met Red Bull Racing kent, heeft het Oostenrijkse team voor Ford gekozen vanaf het nieuwe motorreglement en dus moest Honda op zoek naar een nieuwe afnemer.

Honda levert op dit moment nog de motoren aan het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar Red Bull zal vanaf 2026 een samenwerking met Ford aangaan. De Japanners hadden zich eind 2021 teruggetrokken uit de Formule 1, al bleef het op de achtergrond nog altijd de motoren produceren en leveren voor het team uit Milton Keynes. Red Bull had zich ook voorbereid op het naderende afscheid, door haar eigen motorafdeling te starten. Honda was uiteindelijk van gedachten veranderd en wilde toch weer een prominentere status binnen de Formule 1, maar een vernieuwd partnerschap met Red Bull zat er niet in, ondanks de succesvolle samenwerking.

Het betekende dat Honda op zoek moest gaan naar een nieuwe partner en volgens het Britse medium wijzen alle pijlen naar Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll timmert hard aan de weg en heeft al een route naar de wereldtitels uitgestippeld. Daarvoor heeft de Canadees de faciliteiten van het team gemoderniseerd, ook is er een nieuwe windtunnel op komst. Alles is erop gericht om te knokken om het wereldkampioenschap, alleen ontbrak er nog een exclusieve motordeal. Op dit moment wordt de renstal voorzien van Mercedes-krachtbronnen, maar daar lijkt in 2026 dus een eind aan te komen.

De link tussen Honda en Aston Martin

Dat Honda uiteindelijk bij Aston Martin lijkt uitgekomen te zijn, is eigenlijk niet eens zo vreemd. Martin Whitmarsh, CEO Aston Martin Performance Technologies, bemiddelde namelijk ook in 2015 tussen de Japanners en het team van McLaren, die uiteindelijk een overeenkomst sloten. Mocht de deal daadwerkelijk rondkomen, dan heeft Honda dus ook het akkefietje met Fernando Alonso achter zich gelaten. De Spanjaard was in de beginjaren van de rentree van Honda niet te spreken over de prestaties van de power unit en uitgerekend tijdens de race in Japan zei hij uit frustratie dat het een "GP2-motor" was.