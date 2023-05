Lars Leeftink

Woensdag 10 mei 2023 17:06 - Laatste update: 17:29

Fernando Alonso is door Max Verstappen na het raceweekend in Miami omschreven als een 'life-coach'. Dit zei Verstappen nadat Alonso een opmerkelijk vermogen toonde om zich niet alleen op zijn eigen race te richten, maar ook op die van zijn teamgenoot Lance Stroll.

Tijdens de Grand Prix van Miami was er grote verbazing toen de Aston Martin-coureur teamgenoot Stroll via de teamradio feliciteerde met zijn inhaalactie op de Williams van Alexander Albon via de buitenkant aan het begin van de 49ste ronde. De Spanjaard was namelijk niet op hetzelfde stuk circuit om er getuige van te zijn. "Welke positie heeft Lance? Geweldige actie in bocht één", zei de tweevoudig kampioen tegen zijn team. De Spanjaard zag de actie van de Canadees terwijl hij naar de race keek op een groot scherm. Dit deed hij terwijl hij zelf door bocht 11 reed. Alonso lag op dat moment op een comfortabele derde plaats en stond onder minimale druk, omdat hij niet in staat was de dominante Red Bulls uit te dagen en een ruime voorsprong had op George Russell.

Alonso

Alonso bevestigde na de race dat het een groot scherm was waarop hij de inhaalactie zag, hoewel hij niet goed kon zien welke auto Stroll was gepasseerd, omdat hij de blauwe Williams had aangezien voor een Alpine. "We hebben [op] dit circuit grote tv-schermen bij sommige bochten met lage snelheid, dus het was heel gemakkelijk om de race op tv te volgen," zei hij. "Ik zag een inhaalactie naar de Alpine, of Alfa Romeo, en ik was gewoon benieuwd welke positie het was. Het was een beetje een onverwachte eenzame race voor ons. We dachten aan een moeilijkere race."

Verstappen reageert

De actie van Alonso komt slechts één race na een ander amusant radiogesprek tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar hij zich opnieuw richtte op Stroll en hem tips gaf over hoe hij de rem-bias kon aanpassen voor prestatiewinst. Toen Alonso werd gevraagd hoe hij de inhaalactie van Stroll had opgemerkt, kon Verstappen het niet laten te wijzen op het verband tussen de gebeurtenissen in Miami en Azerbeidzjan en de positieve verstandhouding tussen de Aston Martin-coureurs sinds de 41-jarige dit jaar bij het team kwam. De racewinnaar van zondag en leider in het kampioenschap zei gekscherend: "Je bent als een levenscoach! De laatste race had je zoiets van 'probeer mijn rembalans!'". Alonso claimde in Miami voor de vierde keer een derde plaats in vijf races, waarmee hij zichzelf bleef profileren als de beste van de rest buiten de twee auto's van Red Bull.